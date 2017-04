Promueven la participación y la inclusión de jóvenes con un edificio Nido

En el marco de las acciones previstas en el Plan Nacional de Hábitat, el intendente José Corral encabezó entre miércoles por la mañana el acto de apertura de los sobres con las ofertas económicas correspondientes a la licitación a partir de la cual la ciudad contará con el primer Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (Nido). Se trata del edificio ubicado en calle Entre Ríos 4080, de barrio San Lorenzo , en la zona suroeste de la capital provincial.





"Estamos a punto de dar inicio a una obra de mejoramiento de este inmueble que va a cobijar una actividad muy importante, y diría la más importante que tenemos que hacer quienes estamos en el gobierno: brindar oportunidades para las personas", señaló José Corral ante los presentes y completó: "Porque las obras dan un marco de integración a la ciudad, pero la integración definitiva se logra con la inclusión, que tiene que ver con las oportunidades que brinda la educación, el trabajo y estando cerca de la familia, pero sobre todo de los jóvenes".





Cabe señalar que la obra del edificio Nido apunta a brindar un espacio dedicado a ofrecer oportunidades para personas de todas las edades en participación ciudadana, construcción de convivencia, y en formación y capacitación de cultura, empleo y deporte. Con presupuesto oficial de $ 2.298.346,79 y un plazo de ejecución previsto de 120 días corridos, la empresa Ferro SRL fue la única oferente, presentando una propuesta económica de $ 3.165.418,08 para la concreción de los trabajos. En este caso, los fondos serán del Municipio y el equipamiento será aportado a través del Plan Nacional de Hábitat.





Sumar oportunidades

El intendente José Corral destacó que el programa nacional denominado NIDO se suma a las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad a través de las Escuelas de Trabajo: "Está orientado sobre todo a los jóvenes y a los barrios que necesitamos llegar con más oportunidades. Por eso las Escuelas de Trabajo vienen desarrollando ya una tarea muy importante en el Oeste y el Norte, y ahora con equipamiento adecuado".

En cuanto a la obra, el mandatario local apuntó que tiene por objetivo que las actividades que ya se llevan adelante en ese mismo lugar, y de manera articulada con las instituciones del barrio como la vecinal y la iglesia, "cuenten también con las instalaciones más adecuadas para las actividades de capacitación en informática, oficios, y también de orientación para actividades deportivas y culturales" valoró el mandatario. "Vamos a transformarlas con una inversión de más de $ 2 millones, que esperamos hacer en algunos meses", subrayó.

En esa línea, José Corral sostuvo que "la inclusión de los jóvenes tiene que ser integral, no solo a través del empleo, sino también acercándolos a la cultura, el deporte, y porque no, acompañándolos a retomar formalmente la educación; y en la ciudad hay también buenas propuestas para quien no terminó la secundaria e incluso la universidad. En definitiva, estar cerca de los jóvenes para que elijan un buen camino en la vida" concluyó.





Presentes

La actividad se desarrolló en la sede de Proame (Programa de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo), en calle Entre Ríos 4080. Allí, el mandatario local estuvo acompañado por el secretario General, Carlos Pereira; el secretario de Planeamiento Urbano, Marcelo Pascualón; el secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano; la directora de Escuelas de Trabajo, Cecilia Battistutti; y el párroco de San José Obrero, Omar Garello. Asimismo, participaron entre otros, los concejales Mariano Cejas y Leandro González; el coordinador del movimiento Los Sin Techo; José Luis Ambrosino; integrantes de la vecinal San Lorenzo; y representantes de las asociaciones Un futuro por los Niños, Divina Providencia y Una Nueva Fuerza.





Detalles

Los trabajos a realizar tienen como objetivo la refacción y ampliación bajo superficie cubierta del edificio existente, ubicado en calle Entre Ríos 4080, entre las calles Roque Sáenz Peña y Juan Díaz de Solís. El edificio cuenta con 240 m2 de superficie cubierta existente en planta baja y entrepiso, los que serán refaccionados, a los que se agregaran 67 m2 en un entrepiso a construir. Quedan incluidos los locales de acceso, hall, sanitarios, oficina, escalera, y salón de usos múltiples en planta baja; dos aulas-taller y áreas de usos múltiples en planta alta.

Es necesario aclarar que este proyecto se concreta en el marco del Plan Nacional de Hábitat que prevé una intervención integral por unos $281 millones para los barrios San Lorenzo, Chalet y Barranquitas -Sur, Oeste y Pro Mejoras-. El inmueble pertenece al arzobispado y fue cedido en comodato por diez años al Municipio santafesino y es el Gobierno de la Ciudad por lo tanto el que va a llevar a cabo estas reformas, modificaciones y adaptaciones necesarias para cumplir con el fin que persigue; y luego en el marco del Plan Nacional de Hábitat se adquirirá el equipamiento informático, cultural y deportivo.