Proponen hacer denuncias sobre el sistema de transporte a través del Cuándo Pasa

En la última sesión del Concejo Municipal se aprobó una iniciativa de la concejala Marcela Aeberhard (PJ-Mejor Santa Fe ) a través de la cual se solicita al Ejecutivo que proceda a realizar los estudios de factibilidad técnica y económica para que la aplicación Cuándo Pasa en los celulares "permita la recepción de denuncias en cuanto al estado general del vehículo destinado al transporte urbano de pasajeros, ya sea por su limpieza, mantenimiento, conducta del chofer y demás opciones respecto a las condiciones del vehículo", explicó la impulsora de proyecto.





En el caso de resultar favorable, el Ejecutivo Municipal procederá a la realización de las tareas mencionadas. Como así también, el Municipio deberá dar publicidad e información necesaria sobre la aplicación del celular y sus alcances con el objeto de hacer conocer la vigencia del mismo.





A la hora de fundamentar la iniciativa, Aerberhard contó que "hubo una merma en las denuncias en el sistema del transporte público de pasajeros pero no es porque se hayan solucionado, sino porque la participación ciudadana ante el reclamo no es la óptima", expresó y luego consideró: "Por eso incorporar a la aplicación Cuándo pasa la posibilidad directa de tener el reclamo del vecino va a poder visibilizar cabalmente lo mal que está el sistema de transporte público en Santa Fe".





Aseguró que no solo el usuario podrá hacer denuncias en cuanto a frecuencia, limpieza, el trato del chofer, el recorrido, sino también "cuestiones vinculadas a temas sobre los que el ciudadano no encuentra respuestas, no es solo saber la normativa vigente sino que hay que encontrar los canales necesarios para que el ciudadano sienta que lo que le está pasando tiene una respuesta y hay un ente de control y un órgano sancionatorio de lo que no corresponda", aseguró Aeberhard.





Más adelante manifestó: "Lo que vemos es que el ciudadano siente frustración porque reclama pero no hay ningún tipo de cambio. Queremos visibilidad la cantidad de reclamos que hay y por eso incorporar en esta aplicación el sistema de denuncia nos parece que puede colaborar. Pero es el municipio y el ente de control quienes van a tener que mejorar las formas de sancionar o la relación con la empresa para poder tener una respuesta y mejorar el servicio".





La idea es tener un apartado como el de ingresar para consultar la línea de colectivo, ingresar allí y hacer la denuncia correspondiente. "La idea es que eso llegue en el mismo sistema y en tiempo real a los centros específicos de denuncia de transporte, porque sino centralizamos en algo genérico a través del 0800 777 5000 y eso hace que pierda la especificidad suficiente como para responder rápidamente", agregó más adelante la concejala.





Para completar su propuesta, Aeberhard contó que en 2014 se realizaron por medio del Sistema de atención ciudadana 808 denuncias correspondiente al transporte público de pasajeros, y en el 2015 fueron 642, de las cuales un 30 por ciento son por incumplimientos en la frecuencias, un 16 por ciento por inconducta del chofer, un 12 por ciento por problemas con los recorridos, y un 11 por ciento por incumplimiento de las paradas.