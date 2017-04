Puerto: Frana dijo que el gobernador "se comprometió a interceder" por los trabajadores

"Me reuní con el gobernador por varios temas que me preocupan vinculados al Puerto de Santa Fe. Por un lado, los reclamos de los trabajadores que no están representados en la mesa de decisiones, teniendo en cuenta que la mayoría están afiliados a ATE. En este sentido, el gobernador se comprometió a interceder para buscar una solución", indicó la legisladora justicialista.





Asimismo, Silvina Frana agregó: "También nos preocupa la imposibilidad de la relocalización del puerto. A lo largo de los últimos años se fueron prorrogando los llamados a licitaciones para concesionar el nuevo puerto y todos fracasaron. Creo que el Frente Progresista hasta ahora no demostró voluntad política para lograr el traslado del puerto de Santa Fe, aunque ayer el gobernador nos dijo que esa voluntad existe. Según Lifschitz, el Estado nacional está trabajando en las obras complementarias del nuevo puerto, pero indudablemente el Estado provincial podría hacer la obra de tendido eléctrico".





La diputada aclaró que el Ente Administrador del Puerto es un organismo público no estatal que administra bienes públicos y que los terrenos son del estado nacional. Asimismo, destacó que el conflicto laboral en el Ente develó una serie de irregularidades que dejan al descubierto la difícil situación de un puerto que sólo crece desde lo inmobiliario, pero que además, pone a la luz que el puerto no tiene trabajadores portuarios porque la actividad productiva está claramente paralizada.