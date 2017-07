Revelan que el policía asesinado era custodiado con métodos "no convencionales"

En declaraciones radiales, Forni contó algunos detalles sobre el ingreso de Cejas al programa de protección de testigos e indicó que lo hizo en junio del 2016, "cuando hizo una denuncia en Asuntos Internos", estableciéndose para él un "protocolo de seguridad" a través de métodos "no convencionales", lo que denominó "una custodia pasiva".

Forni desmenuzó ese concepto y explicó que Cejas "ingresó al programa de custodia de la policía de Santa Fe en junio de 2016. Esto fue cuando realizó una serie de denuncias en Asuntos Internos. La Fiscalía estableció como protocolo de seguridad la intervención de unidades de custodia que no fueran policías convencionales".

"Cuando se decidió qué unidad intervendría, se decidió que interviniera la Unidad Especial de Testigos Querellantes, que es una unidad muy específica, que acompaña con asesorías o entrevistas personales a personas amenazadas no sólo física sino psicológicamente. Es decir un acompañamiento pasivo".

Asimismo, explicó luego que "cuando una persona se sienta ante una fiscalía la vida le cambia. Las personas que se dedicaron a Pablo Cejas lo entrevistaron lejos del alcance de las personas. Eso es la función de un acompañamiento pasivo, entrevistas, llamados telefónicos para ver cómo está esa persona. Y ante una situación de amenaza automáticamente se pone en funcionamiento otro protocolo".

De acuerdo al jefe policial, fue el propio Cejas quien pidió una asistencia pasiva porque "ponerle un policía al lado no le quedaba bien", para luego describir que "no fue algo impuesto. La justicia no impone, la justicia es un traje a medida. El Estado no lo dejó, lo asistió de otra forma para que se sintiera respaldado".









Finalmente, Forni advirtió que "les aseguro que vamos a descubrir quiénes fueron los autores materiales y cuál fue el motivo" porque "la policía perdió a un hombre y todos sentimos un dolor enorme".





"Hay cosas que no puedo decir sobre la orientación de la causa, pero somos optimistas sobre la resolución del caso. Les aseguro que vamos a descubrir quiénes fueron los autores materiales y cuál fue el motivo", amplió Forni para luego acotar que "la Policía perdió a un hombre y todos sentimos un dolor enorme".