Richard Stallman vendrá a Santa Fe en junio

La información confirmada es que el 7 de junio, Richard Matthew Stallman (RMS) brindará una conferencia en el paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. En tanto, para el día siguiente se está planificando una actividad en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas que aún no se terminó de definir.

A su vez, se coordinando por estos días, que el referente del software libre, pueda tener una charla legisladores locales, y puntualmente, indagar respecto de la ley que regula el uso de programas de código abierto en el estado provincial, y la reglamentación de la misma que aún aguarda una decisión del Ejecutivo santafesino.

"Stallman a raíz de distintas conversaciones que tuvimos, a fines del año pasado me planteó que quería venir a la Argentina, y nosotros como Observatorio de Cultura nos interesó fundamentalmente que venga a impulsar la reglamentación de la ley", contó Martín Bayo, referente del espacio que gestionó la presencia del Gurú del Software Libre.

En ese sentido, Bayo mostró su preocupación ya que en base a charlas con funcionarios provinciales, éstos manifestaron que la intención del gobierno es modificar la norma flexibilizando el uso de software libre, y recordó que desde diciembre del año pasado, según dicho texto está prohibido el uso de software privativo dentro del estado, cuestión que no ha sido plenamente cumplida.

"Ellos expresan que es impracticable la ley, y nosotros decimos que no, y creemos que puede ser más fuerte todavía. En 2014 empezamos a trabajar el gobierno para hacer una elaboración participativa de norma y reglamentar la ley, pero todas las propuestas que hicimos fueron rechazadas. A nosotros nos interesa que Stallman como integrante y fundador de la Free Software Foundation de su opinión", expresó.

"Es un referente muy importante de este movimiento social, y entonces, creemos que puede ablandar un poco la situación, o lograr que se empiece a discutir una ley un poco más potente. También creemos que la educación con software libre es muy importante, y es entonces significativo que la charla que de, sea en el Paraninfo de la UNL, una institución de referencia en educación", finalizó Bayo.

No me tomarán las huellas...

En junio de 2012, Stallman estuvo por última vez en el país. En ese momento, escribió lo siguiente: "Es mi novena y última visita a Argentina. El próximo lunes, saldré del país y, sin un milagro, nunca lo veré más. Esta expectativa me pone triste, porque tengo muchos amigos en este país, compañeros en la lucha por el software libre y otros. He conocido varios placeres, como las chocolaterías de Bariloche, las montañas de Salta y su mar de nubes, Les Luthiers, los libros de Dolina, los asados, los tallarines finitos e infinitos, la Gran Pensión Libre y el puente de la estación de Coghlan. Hace pocos meses, anticipaba seguir volviendo a Argentina muchas veces más. Luego recibí con susto la noticia del Sistema SIBIOS, con el cual exigen las huellas dactilares de todos los que entran en el país. Al ver esa noticia, pensaba que nunca volvería a Argentina. Hay injusticias que debemos resistir aunque cueste. No doy mis huellas dactilares; sólo pueden sacarlas con fuerza. Si un país me las exige, no voy".

El párrafo precedente sirve también para relatar cómo entrará RMS a la Argentina. Evitará entonces aeropuertos internacionales, y no pasará por Ezeiza, sino que ingresará en taxi desde Foz de Iguazú, hasta Puerto Iguazú, evitando así dejar sus huellas dactilares en la base de datos, y después en un vuelo de cabotaje llegará hasta Santa Fe.

Sobre Stallman

Richard Matthew Stallman, nació el 16 de marzo de 1953 en Manhattan, Nueva York. Trabajó de joven en el laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, y se graduó en Harvard como Licenciado en Física en 1974. En 1983 lideró proyecto GNU con la intención de crear un sistema operativo libre, y una opción alternativa a UNIX. Es fundador además de la Free Software Foundation, entidad desde la cual aboga desde hace más de 30 años por los principios éticos detrás del software libre y por la libertad de los usuarios.