Rincón: identificaron a la furiosa vecina que destrozó un espacio público

"Cuidemos entre todos los espacios públicos, evite romperlos, dañarlos o estropearlos ¡A la ciudad la cuidamos entre todos!", así reza el mensaje que acompaña un video que publicó en F acebook la Municipalidad de la ciudad de San José del Rincón . Se trata de imágenes que captó la cámara de seguridad que posee el municipio en la esquina de Juan de Garay y San Martín, frente a la sucursal del banco de Santa Fe . En la filmación se observa a una mujer que cruza la calle y vandaliza las plantas y el cerco ubicado en esa esquina.





Luego de destrozarlo se retira del lugar y se une al resto de sus amigos que se encontraban en la plaza de la ciudad, ubicada frente a esta entidad bancaria. El centro de Monitoreo funciona las 24 horas y el personal al observar esta situación llamó de inmediato a la policía, pero al llegar el móvil con los agentes, estas personas ya se habían retirado del lugar. De todas maneras, ya está identificada y la justicia está interviniendo al respecto.





El hecho sucedió el fin de semana pasado, el sábado a la madrugada, pero desde el municipio decidieron hacerlo público ahora porque aún se encontraba en proceso de investigación. "El hecho quedó registrado en las cámaras del municipio y en el momento que se concretó el hecho, de manera inmediata se llamó a la comisaría, pero los policías llegaron un poco tarde pero ya no estaban porque no era solo esa chica sino que era un grupo que estaba en la plaza y no se lo pudo ubicar, pero sí se hizo la denuncia y luego se los identificó", relató a UNO Santa Fe, el intendente de San José del Rincón, Carlos Sánchez.





A tomar conciencia

Luego del hecho y de identificar a la autora de los destrozos, la policía actuó en consecuencia. "El municipio tiene un centro de monitoreo que funciona las 24 horas los 365 días del año y tenemos vigilados los puntos más estratégicos de la ciudad. Hay más de 30 cámaras funcionando", detalló Carlos Sánchez.





Luego contó que "tomé la decisión de publicar las imágenes porque son hechos que se producen permanentemente en muchos lugares de la ciudad, pero esto fue muy exagerado, como una burla, es una muestra de impunidad porque todo el mundo sabe que apuntando a ese lugar hay dos cámaras, la del centro de monitoreo y la del banco y sin importarle hace igual este destrozo", manifestó.





Además de dejar a esta persona al descubierto a través de la red social, la intención del municipio es que "la ciudadanía sepa y es una manera de contribuir al cuidado de los espacios públicos por los que tanto reclaman los ciudadanos y es mucho el dinero que se gasta, porque así lo dispuso la ciudadanía, para hermosear los lugares públicos y otros vienen a destrozarlos", dijo el intendente.





El mandatario local aprovechó para recordar que ese lugar estaba sin nada, con una pila de escombros, y desde el municipio "decidimos colocar un cantero para hermosear un poco esa esquina", comentó Carlos Sánchez. "Se trata de un hecho público, porque sucedió en la calle y por eso podemos difundirlo, porque no se desarrolló en el ámbito privado, y además tenemos la identidad de la persona, la policía ya tiene todos los datos. Acá nos conocemos todos y apenas vimos la filmación sabíamos de quién se trataba",agregó el mandatario.





Según dijo Sánchez, en este caso "se aplicará un apartado del Código de Faltas de la provincia que establece una multa y en el caso de no cumplirla puede tener hasta un día de arresto, pero eso lo determinará la policía y la Justicia que está trabajando al respecto".