San Cayetano: pocos feligreses se acercaron a pedir o agradecer al patrono del trabajo

A las 16.30, la imagen de San Cayetano salió del templo ubicado en Padre Genesio al 1600. Escoltada por los fieles, recorrió las calles del barrio Guadalupe Oeste, en un procesión que este año encabezó el sacerdote de esta parroquia, Omar Rhormann porque el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo no se encuentra en la ciudad. A pesar de la lluvia y el mal tiempo, hubo un peregrinar de feligreses durante todo el día, pero fue notable la poca concurrencia de santafesinos a la misa central que se celebró al aire libre, en la esquina de Genesio y Alberdi.

Hasta los vendedores ambulantes esta vez estuvieron ausentes. No en su totalidad, porque había algún que otro vendedor de hamburguesa, choripanes o torta asada, pero en años anteriores se distribuían en las calles aledañas al templo. Lo mismo sucedió con los que tienen objetos del santo, solo eran dos las mujeres que se ubicaron con sus puesto sobre Padre Genesio. Los que si eran muchos, o por lo menos para la cantidad de gente, eran los que proveían de las tradicionales espigas de trigo, con la imagen de San Cayetano y un trozo de pan.

La realidad del país

También dejó un párrafo para referirse al contexto político y a esta proximidad con los comicios: "Estamos cerca a las elecciones y por eso nos encontramos bastante zarandeados", dijo y consideró que "todos podemos participar en esas cuestiones fundamentales de la sociedad que hacen el bien de todos", pero se lamentó porque consideró que más que participar "se parte, se rompe, se tironea, se divide y eso no ayuda", manifestó y al mismo tiempo aseveró que "el país no puede ser un Boca -River, donde se está de un lado o del otro, no puede ser".