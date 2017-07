Santa Fe aún no cobra el llamado "impuesto Netflix"

Recientemente, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad, durante una conferencia de prensa en Córdoba anunció que próximamente el organismo comenzará a cobrar impuestos a plataformas digitales de servicios como Netflix, Spotify o Airbnb. Para ello, explicó Abad, las tarjetas de crédito oficiarán como agentes de retención.

Esta decisión va en sintonía con lo que han intentado algunos distritos nacionales entre los que se encuentra Santa Fe. Particularmente, en la provincia a través de la Ley 13.617, aprobada a fines del año pasado, y publicada en el Boletín Oficial a principios de año se establecieron modificaciones al código fiscal y ley impositiva para el 2017. Entre otras cosas, agrega como actividad alcanzada por Ingresos Brutos a la comercialización de servicios de suscripción online, para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos, videos) que se transmitan desde Internet a televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas.





Dicha norma fue impulsada por el diputado provincial Ruben Galassi, y prevé además que un porcentaje de los mencionados ingresos, sean destinados a la creación de un fondo de estímulo a la producción audiovisual.





"Impuesto Netflix" en Santa Fe





Consultado al respecto por UNO Santa Fe, el titular de la secretaría de Ingresos Públicos, Sergio Beccari señaló que aún no se está cobrando el tributo previsto en la provincia porque "Netflix no tiene domicilio fiscal asignado en Argentina".

"No tiene alta de impuesto en Afip. Nosotros lo hablamos hace un tiempo para que hagan, lo que ahora Abad dice que van a hacer. Eso nos va a permitir, a través de una resolución de Afip, que nosotros podamos ir junto con ellos para la retención en la tarjeta", afirmó.

En esa línea, el funcionario destacó que una vez que el fisco nacional avance con dicha norma, al ya existir una ley provincial que establece el pago de ingresos brutos para dichas empresas, con una resolución de API ya se podría comenzar a cobrarles.

"Pasa lo mismo con las otras empresas (Spotify, Airbnb, entre otras) pero con todas tenemos el mismo problema operativo del sustento territorial", añadió.

Respecto a la posibilidad de que una vez que Afip avance en la normativa, estos servicios sean alcanzados tanto por un impuesto nacional, como por uno provincial Becacci aclaró que no se trata de una doble imposición.

"Es lo que pasa con IVA e Ingresos Brutos, hay bienes que pagan impuestos nacionales, y también provinciales", aclaró y agregó: "No es doble imposición, sino que cada jurisdicción hace valer su autonomía o potestad fiscal en función de esa facultad que tiene".





La mirada profesional

A su vez, Viviana Toledo, Contadora Pública Nacional especialista en tributos manifestó a UNO Santa Fe que en principio la decisión de Afip no representaría un cargo extra para los usuarios, aunque en definitiva terminará siendo decisión de las firmas trasladar o el nuevo impuesto.

"De todos modos, todavía no hay ninguna norma que diga qué porcentajes van a ser, o qué tipo de impuestos se van a cobrar. Aún no se sabe cuál va a ser, si va a ser IVA, o un impuesto especial para estas actividades, o por ejemplo que se cobre ganancias o algún tributo similar", planteó.

Más allá de la falta de certezas por el momento, la profesional se mostró a favor de la medida anunciada ya que apunta a una mayor equidad fiscal, y dijo que la forma de hacerlo, mediante retención en las tarjetas, es la correcta.

"Porque a una persona o una empresa que tiene sede en el exterior, la única forma es cobrarles mediante la retención. Es una práctica habitual con los usuarios del exterior, porque al no ser contribuyentes en el país, y no estar inscriptos localmente, no hay otra forma de cobrarles", relató.

Para Toledo, la decisión es positiva, porque existen muchas empresas radicadas en el país, que soportan un sistema tributario complejo, y será equitativo que las empresas del exterior tengan el mismo tratamiento. Igualmente, opinó que "todo dependerá en definitivas de la instrumentación que determine el organismo tributario nacional".

"Es un gran avance, porque el problema que existe hoy es que los sistemas tributarios provincial y nacional están basados en la economía de lo tangible, y los servicios digitales estaban fuera de esta imposición, y al no tener local, no tener intermediación, tienen cero costos y todo el beneficio", explicó.

Respecto de la Ley provincial 13.617 que incorporó en general la suscripción online a los tributos, remarcó que Santa Fe "fue precursora" y destacó que "además le da un destino específico para el desarrollo de industrias de base cultural. Es decir, que tiene un doble sentido, no solamente recaudatorio".

Por último, Toledo destacó que en el marco de los anuncios del titular de la Afip también se planteó "formalizar toda la economía digital que aún no está formalizada".

"Nuestro país es uno de los que tiene la presión fiscal más alta, y todos se quejan de ese tema. Lo que se trata de hacer ahora, según lo que comentó Abad es aumentar la base de gente que contribuye para poder bajar las cargas impositivas. Mientras más gente pague, se va a poder llegar a un equilibrio fiscal mejor", puntualizó.