Santa Fe en Bici avala la designación de la Directora de Movilidad en Bicicleta

El Gobierno nacional designó esta semana como Directora de Movilidad en Bicicleta, dentro del Ministerio de Transporte, a María Belén Cardasz, una joven arquitecta de 29 años. La medida fue oficializada a través de la Decisión Administrativa 483/2017 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña y de Guillermo Dietrich. Esta designación tuvo algunas críticas, pero también posturas a favor.





Este último es el caso del colectivo Santa Fe en Bici que ve como muy importante contar con un organismo de estas características. "Nosotros (Santa Fe en Bici) además integramos un colectivo más grande que es Argentina en Bici, que los comprenden 30 grupos de 12 provincias y nos estamos manifestando a favor de la designación porque no desconocemos los casi 40 ciclistas muertos en el país en lo que va de 2017 y las miles de muertes que existen por año por siniestros del tránsito ocasionados por vehículos motorizados. Nos parece que son temas que deben ser tratados de suma urgencia", manifestó Mariana Salvador del Colectivo Santa Fe en Bici.





Anticipó que aún no la conocen a María Belén Cardasz pero "si concideramos que era necesario un nexo con la Nación para poder tratar políticas públicas nacionales que se relacionen con este tema", dijo Salvador y luego agregó: "No sabemos si va a funcionar o no, depende también de la actitud que tenga ella de llevar a cabo distintas acciones".





Ante esta situación y tras la designación, Salvador contó a UNO Santa Fe que le enviaron desde el colectivo local un correo electrónico: "Le pedimos dos cosas. Por un lado, poder sentarnos con ella y participar en lo que es la toma de decisiones; y que reconozca las particularidades de cada provincia. La Argentina no se termina en Buenos Aires sino que hay todo un interior que tiene distintas particularidades y que necesita de infraestructura ciclista. Y lo otro que le pedimos es que venga a participar como invitada, como público, de los dos días en que se va a hacer en Santa Fe el Foro Argentino de la Bicicleta que será el 7 y 8 de septiembre".





Ligado a la política

El colectivo Santa Fe en Bici no dejó de mencionar el contexto político que se vive hoy. "Entendemos el momento político que se vive, por eso no queremos que se tome a la bicicleta como un trampolín político partidario. Porque muchas de las críticas a esta designación vienen de estos sectores y no estamos de acuerdo con eso y tampoco dejamos de desconocer el contexto actual de profundización de políticas neoliberales con las que no concordamos, simplemente creemos que no se deben mezclar las cuestiones", agregó en este sentido, Salvador.





Siguiendo esta línea, contó que al grupo les llamó mucho la atención "la vanalización a la bicicleta como si se hubiera designado a una directora del monopatín sin reconocer que los grandes urbanistas del mundo y que la mejores ciudades con calidades de vida para sus ciudadanos y los grandes lineamientos de derecho ambiental internacional hablan de la necesidad de promover vehículos no motorizados como la bicicleta y el fomento del transporte público", dijo.





Trabajar en conjunto

Más adelante Mariana Salvador aclaró que la intención es trabajar en una primera instancia como el colectivo Argentina en Bici. "Tenemos un comunicado donde nosotros manifestamos nuestras prioridades como la ley nacional de tránsito, la pacificación de las ciudades, la disminución de la velocidad, políticas de concientización para evitar más siniestros en el tránsito, entre otros. La idea es ir con estos lineamientos para ver qué podemos trabajar en conjunto toda la Argentina porque el interior tiene que ser escuchado", aseguró más adelante Salvador.





Para finalizar y a modo de resumen, la representante del colectivo Santa Fe en Bici dijo: "Es por eso que a priori vemos como positiva esta designación, era algo que necesitábamos como nexo para poder llevar adelante estas políticas públicas, sabemos y entendemos que hay que esperar un poco. Capaz en seis meses podemos decir qué funcionó y qué no, pero eso no lo podemos decir. Era necesario este contacto porque no lo teníamos y además era importante que esté alguien que sepa y entienda sobre el tema".