"Santa Fe es ejemplo de desarrollo agropecuario y de desarrollo industrial", dijo Lifschitz

El gobernador Miguel Lifschitz , participó este sábado del acto oficial por el 147º aniversario de la fundación de la comuna de Franck. "Estamos celebrando 147 años de la fundación de Franck . Ya se acercan casi al siglo y medio. 1870, cuando nacía Franck, cuando nacía Esperanza, nacía la Argentina moderna. Ustedes tienen que estar orgullosos, porque aquí en este departamento, en esta región de la provincia de Santa Fe , nació la agricultura, nació la Argentina del trigo, del maíz, del pan. Y no solamente la agricultura, acá también nació la industria, porque esos gringos que venían de Europa, no solamente sabían cultivar la tierra, también eran muy hábiles con las manos, sabían hacer herramientas, sabían resolver los problemas con la técnica, y así nacieron las primeras industrias. Por eso hoy, Santa Fe es un ejemplo de desarrollo agropecuario y de desarrollo industrial. Y esta localidad de Franck, es quizás uno de los mejores ejemplos. No hay desocupación, hay una actividad en crecimiento, hay actividad económica, y esta es la Santa Fe que queremos, la Santa Fe de la producción y del trabajo, la Santa Fe que apuesta al futuro", afirmó Lifschitz.