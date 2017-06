Santa Fe fue escenario del debate sobre planificación urbana

La iniciativa que fue impulsada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, contó con la participación de la subsecretaria nacional de Hábitat y Desarrollo Humano, Marina Klemensiewicz. Antes de que diera inicio esta jornada de encuentro y diálogo, UNO Santa Fe conversó con la funcionaria nacional sobre las expectativas que rodeaban a este encuentro, las inversiones que se están llevando adelante en el territorio provincial y la necesidad de planificación con vistas a un desarrollo urbano orientado a palear el gran déficit habitacional que en la actualidad afecta a más de 15 millones de argentinos.

Dentro de las inversiones que el Gobierno Nacional proyecta, uno de sus planes más fuertes es el Plan Nacional de Hábitat, que en el ámbito de la provincia de Santa Fe lleva invertido 1.700 millones de pesos, los cuales alcanzaron a casi 28 mil familias, según se informó oficialmente.

Este dinero se dirige a inversiones de los barrios más vulnerables de Santa Fe, no solo de la capital sino de toda la provincia, con las cuales se busca llevar agua, cloacas, mejoramiento de las viviendas, veredas e iluminación.

En esa línea, Klemensiewicz aclaró que dentro del Plan Nacional de Hábitat, el objetivo estratégico del Gobierno Nacional es paliar el déficit que existe en términos de acceso a la infraestructura básica como el agua, la cloaca. El déficit habitacional se traduce en cifras: cada tres familias hay dos que sufren la ausencia de servicio básicos. "Tienen vivienda pero no tienen agua potable, cloaca, parada de colectivos , iluminación y hay un hogar en una vivienda nueva", sostuvo la funcionaria nacional.

En este contexto el desafío es encontrar la manera de reducir estas carencias y cifras. "Estos hogares necesitan tener un barrio en donde el Estado llegue, que haya ciudad donde no hay. Hoy son barrios marginales y vulnerables. Esto es el corazón de nuestra tarea hoy en el plan nacional de hábitat", detalló Klemensiewicz.

"En este contexto llegamos a Santa Fe porque hoy nos juntamos con todos los intendentes y el gobierno de la provincia justamente a plantear los desafíos que tenemos como ciudades, como país en la agenda urbana, entendiendo que de acá a 20 años el ciento por ciento de la gente va a estar viviendo en ciudades. Esto es un dato real. Dentro de ese lapso de tiempo, todos los argentinos vamos a vivir en ciudades", detalló la referente de la cartera de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación.

Entendiendo que la planificación y entendimiento sobre el desarrollo a futuro es imprescindible para evitar que crezca el número de barrios y personas que viven en condiciones carenciadas, el encuentro que se realizó este jueves fue un paso más para delinear un plan integral.

"Entonces si no nos planificamos, si no entendemos cómo va a ir creciendo la marcha urbana, cómo vamos a ir logrando que no se vaya expandiendo la cantidad de barrios que van a vivir sin agua ni cloacas, porque se instalan donde pueden –aseguró Klemensiewicz–. Porque si no nos pasa como sucede hoy, que tenemos más de 6.000 barrios y casi 15 millones de argentinos viviendo en condiciones de mucha necesidad como consecuencia de la falta de planificación".

La agenda urbana que se plantea desde el Gobierno Nacional busca planificar las acciones con vista a los próximos 20 a 30 años, en un contexto en el cual Argentina ya es el tercer país más urbano del mundo. "Ya es el tercero donde mayormente la gente vive en ciudades; esto es una realidad aunque creamos que tenemos campo y exportamos soja, la gente va a vivir al pueblo y de ahí a la ciudad, de la pequeña a la grande, donde están las ofertas de empleo, de salud y educación", expuso la funcionaria.

Todos estos son factores que se debatieron hoy y que se pusieron en agenda para encontrar la mejor manera de revertirlos. "Como revertimos el hecho de que la gente que vive en ciudades pequeñas pueda quedarse en su ciudad, tener un empleo o un desarrollo productivo ahí y no tener que irse a la ciudad intermedia y no tener una concentración de servicios solo en las ciudades importantes, porque ese no es el modelo de país sustentable y con crecimiento regional que es nuestro desafío como gobierno nacional, sentar las bases de un crecimiento regional", planteó Klemensiewicz.

Al ser consultada sobre la elección de la capital santafesina como escenario de este encuentro, la funcionaria aseguró: "Se eligió Santa Fe porque nos parecía un buen punto para convocar a todos los intendentes de la provincia porque José Corral, a su vez, tiene un rol importante como intendente en términos institucionales".





El foco en Santa Fe

La inversión que el Gobierno Nacional lleva adelante involucra a un importante número de localidades como Reconquista, Rosario y otras localidades como Arroyo Seco, Avellaneda, Coronda . "En Santa Fe capital estamos desarrollando un proyecto muy ambicioso, porque la verdad es que la marginalidad también se da en las ciudades importantes y se empieza a complejizar", destacó la funcionaria. En esa línea destacó la importancia de Santa Fe y Rosario en términos urbanos y de concentración demográfica, en donde es muy importante y las inversiones llevan mucho dinero.

En ese punto, destacó las inversiones y trabajos que se están llevando adelante en barrio Chalet y Arenales. "Si ahí el gobierno nacional no invierte dinero para hacer los desagües cloacales, pluviales, las contenciones son todos barrios que van a quedar muy anegados y ya tienen mucha necesidad y si no hay inversión no empezamos a equiparar el hecho de tener ciudades más compactas y que dialoguen entre sí las áreas o zonas", destacó.





Mixtura social

Klemensiewicz dejó en claro que uno de los objetivos del gobierno nacional a través de estas inversiones es achicar la brecha para que todos los habitantes cuenten con todos los servicios. " No puede ser que en una zona tengas todos los servicios y en otro no tengas nada, esa brecha es la que claramente es función del Estado nacional achicarla para que haya una sola ciudad compacta, donde no importa qué zona de la ciudad se viva, sino que haya justamente una mixtura social urbana –barajó la subsecretaria—. Pero para eso se deben igualar las condiciones urbanas y eso también es parte de lo que es la Argentina y de la discusión".

"No podemos seguir teniendo barrios para gente rica y otros para gente con mayor necesidad", sentenció la funcionaria nacional para, paso seguido, dar lugar al concepto de "mixtura social", el cual implica tener una ciudad donde todos sus habitantes puedan acceder de igual manera a los servicios que la ciudad tiene para ofrecer, independientemente de donde se viva. "Es algo que es un valor urbano, social. Ahora entendemos que en lo urbano tenemos que saldar cuentas porque hay barrios que hace mucho tiempo no reciben inversión", afirmó.

Hoy las expectativas estuvieron puesta en generar un espacio de diálogo para poder plantear los desafíos de aquí al futuro. "Entender que todos los planes que estamos encarando como gobierno nacional, tienen que ver con empezar a tener mejores ciudades, y el encuentro con los intendentes es clave porque los gobiernos locales son actores fundamentales a la hora de definir una agenda urbana", finalizó Klemensiewicz.