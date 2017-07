Santa Fe habilitó la primera Estación Transformadora de 220 kilovolt en Pérez

El Gobierno de Santa Fe, la Empresa Provincial de la Energía y la firma Gerdau, unieron esfuerzos para concretar la construcción de la primera estación transformadora de 220 kilovolt en la localidad de Pérez, Departamento Rosario. La EPE opera 65 instalaciones en el nivel de 132 kV.





Es la primera distribuidora eléctrica del interior del país en contar con instalaciones en 220 kV, que constituyen el punto de partida para el desarrollo futuro para transmisión en alta tensión en el área metropolitana Rosario y localidades aledañas.





La necesidad de abastecimiento de energía eléctrica para la nueva acería de Horno Eléctrico Gerdau en Pérez, con las características particulares de esa demanda, motivó al desarrollo de un proyecto de un sistema robusto, capaz de satisfacer esos requerimientos y que permita la posibilidad de ampliación a futuros proyectos de uso público.





Dada la proximidad de la ubicación con la Estación Transformadora Rosario Oeste (ET RO), propiedad de Transener, se definió un proyecto en 220 kV, consistente en una conexión a barras de 220 kV, a través del reequipamiento de dos campos de salida en la estación, una línea de transmisión de aproximadamente 5.9 km de longitud y una estación transformadora en el predio de la Acería Gerdau.





La obra se ejecutó en tres frentes de trabajo simultáneos: la ampliación en la ET RO, mediante el equipamiento de dos campos de salida existentes en la barra de 220 kV, la construcción de la línea entre la ET RO y la ET GERDAU, que consiste en dos ternas coplanares verticales, soportado por 17 torres metálicas de suspensión y la construcción de la ET GERDAU, compuesta en su primera etapa por una barra de 220 kV, dos campos de acometida, dos campos de transformación y una sala de comandos de 220 kV, además de los transformadores de potencia de la acería, el centro de distribución en media tensión y el equipamiento para mitigación de perturbaciones y compensación.





Tanto la línea de alta tensión como la estación transformadora, fueron transferidas a la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, la que tendrá a su cargo la operación y mantenimiento de las instalaciones, mientras que los equipamientos específicos para operar la acería quedan como propiedad de Gerdau y bajo su operación y mantenimiento. En el caso de la ET RO, la operación y mantenimiento de los dos campos de salida quedan bajo la competencia de Transener.





La demanda de la acería será, en esta primera etapa, de 60 MVA. Para tener idea de la dimensión del emprendimiento, la misma es similar a lo que requiere una ciudad como Casilda, cabecera del departamento Caseros.





El Presidente de la EPE , Raúl Stival, destacó que la estación transformadora de 220 kV, la primera que tenemos en la provincia, es una obra muy importante, es el futuro de la distribución. Nosotros en la provincia hasta ahora teníamos una distribución de solo 132 kV y ahora vamos a tener capacidad para manejarnos en 220 kV, lo que nos va a dar mayor posibilidad de oferta de energía; vamos a poder bajar la potencia de cortocircuito, que algunos problemas nos trae en la ciudad de Rosario particularmente, lo cual implica estar trabajando con mayor seguridad y eficiencia".





El Gerente General del proyecto, Héctor Briata, explicó que con esta obra, Gerdau garantiza el abastecimiento de potencia para la acería, pero también contribuye con el desarrollo industrial futuro de la región.









ESFUERZO PÚBLICO - PRIVADO





La Estación Transformadora, que demandó una inversión de $ 182.000.000, tiene una configuración de doble juego de barras, según establece la Guía General de Diseño y Normas para Estaciones Transformadoras del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.





La EPE devuelve en energía consumida la inversión, quedando a su cargo la operación y el mantenimiento de la misma y de los equipos asociados, que serán telecomandados desde su Centro de Control de Operaciones.









GERDAU





Gerdau es líder en el segmento de aceros largos en América y una de las principales proveedoras de aceros largos especiales del mundo. Está presente en Argentina desde 1998 cuando se asocia a la empresa Sipar, cuyo primer antecedente industrial se remonta a enero de 1953.





La planta industrial se encuentra ubicada en la ciudad de Pérez, Provincia de Santa Fe y se dedica a la producción y comercialización de productos de acero, destinados a la construcción civil e industrias metalmecánica y automotriz.





Gerdau construyó una acería greenfield en la ciudad de Pérez, que le permitirá producir acero en el país, sustituyendo importaciones de materia prima por 300 mil toneladas, mejorando así su competitividad en el mercado argentino.