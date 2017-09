Santa Fe participa en Washington del Foro "Hacia ciudades innovadoras y competitivas"

Esta semana, la ciudad de Santa Fe participará del Foro "Hacia ciudades innovadoras y competitivas", que tendrá lugar en Washington, Estados Unidos, y es impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).





Especialmente invitado por la organización, el intendente José Corral participará del importante encuentro y brindará una conferencia en torno a "Ciudades competitivas y cambio climático", donde compartirá la experiencia de Santa Fe en materia de resiliencia y gestión de riesgo. La charla, única en su tipo en la programación del evento, tendrá formato de entrevista entre el mandatario local y Verónica Adler, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.





De este modo, José Corral tendrá un rol protagónico en este Foro que congregará a lo largo de las jornadas del miércoles 6 y jueves 7 a intendentes y alcaldes de México, Brasil, Estados Unidos, Panamá, Belice, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Francia, Albania y Reino Unido. También contará con la participación de funcionarios de organismos internacionales, como 100 Ciudades Resilientes (100RC), Institute for Climate Economics de París, Francia; Low Carbon Citu Lab, Climate KIC; Paris and Co Urban Lab; Corporación Interamericana de Inversiones (CII); Universidad de Harvard; y C40 Cities.





Además, en el marco de su agenda oficial, José Corral mantendrá reuniones con altos funcionarios del BID, autoridades de la Embajada argentina y con el congresista demócrata Albio Sires, que se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes estadounidense y que impulsó el apoyo institucional del Congreso a la gestión del presidente Mauricio Macri, reafirmando al mismo tiempo la importancia de la relación entre la Argentina y Estados Unidos.





El proceso de urbanización que está experimentando América Latina y el Caribe "la ha convertido en la segunda región más urbanizada del mundo, con un 80% de la población en ciudades", se explica en las bases del Foro en el que la ciudad de Santa Fe tendrá un rol protagónico: "Los centros urbanos son el principal motor de las economías de la región. Como actores principales del crecimiento económico en un mundo cada vez más interconectado, las ciudades compiten entre sí para mantener y atraer empresas y capital nacional e internacional".





Además, se asegura que "las ciudades tendrán un protagonismo crucial en el desarrollo social y económico en toda la región. En la medida que puedan adaptarse a las nuevas tendencias de la urbanización, y adoptar nuevos modelos de gestión, serán más competitivas y sostenibles. En este escenario, los gobiernos locales deben jugar una función más activa para atraer inversión y lograr un entorno económico más competitivo lo cual implica estrategias que estimulen las potencialidades internas y generen espacios de innovación y mayor productividad y competitividad".





Por este motivo, los ejes que componen estas jornadas explorarán "diferentes maneras de crear ciudades más competitivas a partir de la redefinición y fortalecimiento de la gestión local en el ámbito económico y en su relacionamiento con el sector privado; en el fomento de sectores económicos no tradicionales; la promoción de espacios y procesos de innovación y estrategias de inclusión y resiliencia urbana. Expertos, intendentes y alcaldes de la región presentarán análisis de las nuevas formas de gestión a partir de ejemplos de casos exitosos y talleres para explorar estos nuevos enfoques".