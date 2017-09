Santafesinas regalaron artesanías en Bulevar y 9 de Julio

dia del crochet



Con esta jornada, la iniciativa cumple cinco años y nace desde los talleres de arte, expresión y creatividad de la ONG Proyecto 3. Comenzaron a trabajar en los regalos durante los primeros meses del año para llegar preparadas para el 12 de septiembre para poder mostrar sus habilidades.





Sobre el día del crochet, la profesora Liliana comenta a UNO Santa Fe que "lo empezamos a festejar con los primeros fríos haciendo cuadraditos para las campañas solidarias con las que colaboró toda la institución ya sea con lana o tejiendo". Con los resultados de las distintas actividades, "hicimos donaciones a un comedor de Villa del Parque, al grupo Mamá Corazón del hospital Iturraspe y al hospital Cullen".

día del crochet



Para los adultos mayores que participan de los cursos y talleres que brinda Proyecto 3, ir a las clases representa "su día de salida" y el momento de compartir conocimientos, experiencias y hasta cumpleaños.





¿Qué es Proyecto 3?

Es una propuesta de educación continua no formal destinada a los mayores de 50 años, caracterizada por promover el aprendizaje de por vida a través de circuitos no convencionales (no se avanza por niveles, no se exigen estudios previos, no se otorgan títulos) . Se busca integrar la experiencia de la vida con experiencias participativas de aprendizaje.





La institución ubicada en 9 de Julio 3457, ofrece talleres, charlas y conferencias sobre diversas temáticas, correspondientes a posibles dimensiones del “aprendizaje permanente”, con el fin de "seguir creciendo durante toda la vida: en el conocimiento de uno mismo, en la relación con los demás, en la integración con la naturaleza y la realidad circundante, en una perspectiva trascendente de la existencia".

En este sentido, "Proyecto 3 propone anualmente una serie de actividades para que cada alumno arme su propio plan de aprendizaje, según sus intereses personales".









Este martes, un grupo de santafesinas regalaron frascos decorados con originales tejidos a los peatones y automovilistas que transitaron la zona de Bulevar y 9 de Julio. Para la sorpresa de aquellos que recibían con alegría las manualidades, las mujeres se encargaron de repartir 300 ejemplares para festejar el día internacional del crochet.