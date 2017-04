Santo Tomé: Finalmente, los supermercados no abrirán el domingo

Ayer, la sesión del Concejo Municipal de Santo Tomé, pasó a un cuarto intermedio y continuó hoy al mediodía. El motivo: encontrarse con supermercadistas y representantes del sindicato de trabajadores de comercio para alcanzar un acuerdo entre las partes que permitiera introducir una modificación a la ordenanza que adhiere al descanso dominical, logrando que los supermercados abrieran medio día el domingo, garantizando así el descanso de los trabajadores el 1º de mayo.





El día de los trabajadores no está incluido en la ley como feriado nacional no laborable, y por este motivo, los empleados de comercio, buscaban que se lo incluyera, permitiendo la apertura del comercio el día previo, es decir el domingo. "Los establecimientos comerciales o de servicios de la provincia de Santa Fe deberán permanecer cerrados los días domingos y los declarados como feriados nacionales que se detallan taxativamente: 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 26 de septiembre, día del empleado de comercio. El día del empleado de comercio se concretará anualmente el miércoles de la última semana del mes de septiembre", dice el artículo 1º de la mencionada norma.

Finalmente, no hubo acuerdo, y en la sesión de hoy, la ordenanza que fija el descanso los días domingo, quedó sin modificaciones. En contacto con UNO Santa Fe, el presidente del Concejo santotomesino, Martín Gimenez contó que "desde el CUEC dijeron que no", y por este motivo se deberá cumplir la ordenanza en los términos que está expresado, y los supermercados no podrán abrir.