Se abrió el registro para instalar industrias en la ex–Fiat

La actividad se llevó a cabo en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe, ante empresarios de toda la región e integrantes de Apyme y de la Agencia de Desarrollo de Santa Fe. En ese marco, Contigiani remarcó: "El predio de la ex-Fiat tiene una carga simbólica que si logramos reivindicar también nos ayudará a mejorar el desarrollo industrial de toda la región".

El registro presentado está online, en www.santafe.gob.ar y en el subtema "Quiero Tramitar". De esa forma, se garantiza un sistema transparente para que todos los interesados tengan las mismas oportunidades de acceder a un lote con servicios para instalar su industria o empresa. Cada inscripto tendrá su código de reserva y luego el gobierno provincial definirá un orden de mérito.

Para ello, se tendrá en cuenta la cantidad de empleos que generará cada propuesta industrial y el valor agregado que tenga cada producción. El candidato a diputado nacional indicó que "estamos empeñados en lograr este objetivo de reactivar el predio y en el segundo semestre del año empresas de Santa Fe, Sauce Viejo, Santo Tomé y otras localidades ya podrán radicarse".

A su vez, señaló que "el trabajo industrial es la mayor contribución que le podemos dar al país y a Santa Fe. No hay otro camino en la Argentina para resolver los problemas estructurales de pobreza, de exclusión social, de desintegración, que industrializar a la Argentina. La política se tiene que hacer cargo de esto, y si bien el sector privado también debe colaborar, no le podemos transferir al sector privado presiones y responsabilidades que no resuelve la política".