¿Se adelanta la tormenta de Santa Rosa? Entre el mito popular y el rigor científico

Va a suceder... habrá mal tiempo en gran parte del Litoral Argentino y las fechas dicen que se corresponde con la tan mencionada "tormenta de Santa Rosa". Si bien se espera que la inestabilidad sea el mismo 30 de agosto (fecha de la patrona), de acuerdo a registros del Servicio Meteorológico Nacional Argentino(SMN) desde 1906, en sólo nueve oportunidades la tormenta coincidió con esa fecha.





Incluso, un análisis estadístico realizado para la Ciudad de Buenos Aires entre los años 1870 y 2004 reveló que sólo en el 12 por ciento de los casos se pudieron verificar tormentas entre los cinco días antes y los cinco días después del 30 de agosto.





Mas allá de la estadística, lo cierto es que este año habrá lluvia, viento y hasta granizo en tiempos de Santa Rosa... aunque con algunas excepciones. Es que hay un par de cuestiones que derrumban el mito esta vez: por un lado el hecho de que no será una de las primeras tormentas del invierno y por el otro que no será de las mas fuertes o intensas, como lo indica la tradición.

En diálogo con UNO Santa Fe, el meteorólogo Ignacio López Amorín, integrante del Servicio Meteorológico Nacional, explicó: "Durante los meses de invierno no suelen producirse tormentas, porque hace falta calor y humedad. Generalmente, la primer irrupción de aire cálido, templado y húmedo es finalizando agosto. Cuando sucede esto, se presentan los fenómenos que estamos teniendo ahora, con la formación de tormentas (lo que muchos definen como tormenta de "Santa Rosa").









"No es el caso de otros inviernos, en que justo la primer tormenta coincidía con esta fecha" continuó el profesional, y agregó: "Este año, tuvimos un invierno atípico, un poco más cálido y Santa Fe ha tenido varias tormentas. Por lo tanto, este año en particular no tiene mucho sentido hablar sobre la tormenta de Santa Rosa. Porque si bien muchos creen que es la que se puede presentar durante estos días, es necesario aclarar que ya se produjeron otras tormentas".





López Amorin continuó: "Entonces, el mal tiempo suele darse a finales de agosto, principios de septiembre. La gente lo tribuye a la tormenta de Santa Rosa. Pero no hay ninguna particularidad respecto a que sea la peor tormenta. Tampoco es cierto de que se da todos los años"





El consultado aclaró que "es natural de que en esta latitud, saliendo del invierno e ingresando a la primavera, se den algunas de las primeras tormentas potentes; a veces, no siempre. Es bastante normal y por lo tanto no me llama la atención de que se atribuya a algún patrón o santo





Pronóstico: inestable

UNO Santa Fe aprovechó la ocasión para consultarle sobre lo que indica el pronóstico del tiempo para Santa Fe y la región. "El alerta por tormentas fuertes va a permanecer hasta el sábado por la mañana, producto de un aire cálido y húmedo que predomina en la región ", indicó





"Las tormentas que comenzaron a golpear en el norte de la provincia de Buenos Aires se van a mover hacia el sur y centro del litoral en las próximas horas. Es probable que hacia la tarde noche del viernes tengan fenómenos de lluvias y tormentas que pueden ser fuertes"





Con respecto al fin de semana, comento: "Mañana (por el sábado) tiende a mejorar pero el domingo nuevamente vuelve la inestabilidad. El lunes también, habrá probabilidad de algunas precipitaciones, con una máxima de entre 24 y 26 grados. El descenso de la temperatura del sábado va a ser temporario porque van a volver temperaturas elevadas".