Se firmó un convenio con Juan María Traverso para brindar educación vial en las escuelas

Con el objetivo de trabajar para mejorar la seguridad vial, la Defensoría del Pueblo de la provincia firmó el pasado sábado, en conjunto con el Ministerio de Educación, un convenio con la Asociación Argentina de Volantes para poner en marcha un plan de capacitación para que los adolescentes en edad de obtener su primer carné de conducir tomen conciencia de la responsabilidad que les demanda. El acuerdo fue rubricado durante el desarrollo de las actividades del TC 2000 en la ciudad de Santa Fe por el defensor Raúl Lamberto, la ministra Claudia Balagué y el excampeón Juan María Traverso, titular de la AAV, institución encargada de brindar los cursos.





Lamberto explicó que "la idea es trabajar en la prevención de los accidentes de tránsito inculcando la conducción responsable y el apego a las normas que regulan la circulación vehicular, desde el ámbito escolar". El defensor santafesino especificó que las acciones apuntarán "principalmente en la franja etaria que se inicia a los 16 años, porque incluye a jóvenes que están a punto de obtener su primer carné de conducir y de lo que se trata es que estén preparados para asumir semejante responsabilidad, como es manejar un vehículo con el que no sólo puede poner en riesgo a su persona sino a terceros".





En ese sentido, se mostró convencido de "que al plasmar esta iniciativa se logrará un gran avance para la provincia" y además destacó que "se hace desde la confluencia de esfuerzos de distintos espacios como son la Asociación Argentina de Volantes, el ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra que el Estado se esmera en poner desde lo público todo lo que está a su alcance".





Por su parte, la ministra de Educación indicó que la seguridad vial no es un tema desconocido para su cartera, porque se trabaja desde todos los niveles educativos incluyendo los más chiquitos desde el jardín de infantes o la escuela primaria. "Ellos mismos – contó Balagué- los retan a sus papás cuando van el auto y ven que hay una infracción de tránsito, pero vamos a hacer un foco muy importante en la escuela secundaria para que los chicos puedan obtener su primer carné de conducir y estén totalmente preparados y motivados, porque es un aporte muy trascendente que una asociación como la de Traverso, con la experiencia que tienen, el trabajo que vienen realizando y el impacto que tendrá en los chicos escuchar de los propios corredores cómo deben conducir con responsabilidad. La escuela, por supuesto, es un espacio privilegiado para realizar esta tarea".





Finalmente, Traverso recordó que hace más de diez años la asociación que conduce trabaja en seguridad vial. "Recorremos todo el país. Es un tema sumamente complicado, no es agradable y por eso cuando alguien se preocupa y se mete adentro del problema tiene el total respeto de nuestra parte. A través de los chicos es un camino correcto para empezar a corregir esta situación de tantos accidentes que padece nuestro país y es sumamente grave. Por ello estamos orgullosos de integrarnos a la provincia en este proyecto. Sentimos la obligación de hacerlo porque es lo que el automovilismo nos enseñó. No se trata de una situación que se va a arreglar en poco tiempo, llevamos generaciones manejando cada vez peor, con lo cual el éxito no lo vamos a ver pero el solo hecho de comenzar a través de los chicos nos parece auspicioso", consideró el reconocido ex automovilista.





El convenio





El acuerdo suscripto tiene por objetivo "establecer, en forma conjunta, acciones de cooperación y colaboración institucional para promover la educación vial, la conducción responsable y segura, la disminución de los riesgos y la siniestralidad vial, la promoción de conductas prudentes y responsables en materia de circulación de vehículos y personas en la vía pública en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe". Además, dispone que "las partes impulsarán actividades que elaborarán conjuntamente para la organización de charlas, conferencias y seminarios en materia de educación vial, para realizar dentro del territorio de la provincia.