Se puso en marcha el sueño de transformar a barrio Acería

"Va a ser la solución para todos nuestros problemas". De esta manera definió Sandra Ibarra al proyecto que anunció la Provincia que va a concretar en barrio Acería , más precisamente en el Fonavi que allí se levantó en 1987 y que luego de décadas la acumulación de falencias es notable y necesita una intervención de manera urgente. El Gobernador Miguel Lifschitz fue el responsable de contarles a los vecinos que "comenzó la transformación que implicará la demolición de cada uno de los monoblocks para luego hacer 336 nuevas viviendas".





Este proceso ya arrancó con el derrumbe de la torre 21, la segunda de las 22 que tenía originalmente el complejo (372 departamentos) porque cabe recordar que hace unos cinco años fue demolido el monoblock 7 tras un voraz incendio. Según el anuncio del Gobernador se van a hacer 336 que son las que hoy viven en los edificios que quedaron en pie y como "yapa" les sumará 100. Del total de unidades habitacionales, 420 serán edificadas bajo el prototipo dúplex (en su mayoría, de dos dormitorios) mientras que 16 de ellas serán adaptadas para discapacitados.





La inversión es millonaria porque demandará 455 millones de pesos y la intervención se hará en seis años. Se construirán en las tradicionales manzanas donde hoy están los monoblock que se irán demoliendo, luego de reubicar a los habitantes que esperan mientras se les hacen las casas nuevas. Este sector está delimitado por Matheu, Caferatta, Azcuénaga, Edmundo Rosas y Viñas; y además se suman cuatro manzanas comprendidas entre Azcuénaga, Edmundo Rosas, Ayacucho, Grandoli y Caferatta. En tres se harán viviendas y la última se destinará para un espacio verde.









Todo el complejo se dotará con el equipamiento urbano necesario para las familias. En este marco, comenzó la primera etapa de obras con la demolición de la agrupada Nº 21 (ubicada en la manzana delimitada por Roca, Azcuénaga y Grandoli). Las tareas continuarán con la construcción de 80 viviendas y las obras de infraestructura correspondientes, que demandarán una inversión de 87 millones de pesos.









En primera persona

Sandra Ibarra hace 25 años que vive en barrio Acería. Llegó cuando el Fonavi tenía apenas cinco años de construido y no tenía los problemas que hoy presenta. "Para nosotros es un sueño hecho realidad", dijo esta vecina que no podía contener la emoción cada vez que le preguntaban qué significaba esta intervención. "Esto es algo que esperamos durante muchos años, desde que comenzaron a surgir los problemas. Los monoblocks tienen muchos inconvenientes en su infraestructura y empezar a soñar con que vamos a tener una casa mucho mejor y para siempre no lo podemos creer", agregó.









UNO Santa Fe el barrio para mostrar que a pesar de la estigmatización que tiene Acería "hoy las cosas cambiaron", aunque sea "un poco". "Vivir en barrio Acería es complicado", igual resumió. El principal problema que siempre tuvo este sector del noroeste de la ciudad fue la inseguridad, pero esa situación poco a poco se fue revirtiendo. "Ahora tenemos una garita adentro del Fonavi y hay más presencia policial en el barrio con un destacamento funcionando como corresponde. Ellos (los policías) trabajan, están todo el tiempo en las calles, y a disposición nuestra por lo tanto bajó el nivel de delicuencia", contó Sandra. Ella caminó conel barrio para mostrar que a pesar de la estigmatización que tiene Acería "hoy las cosas cambiaron", aunque sea "un poco". "Vivir en barrio Acería es complicado", igual resumió. El principal problema que siempre tuvo este sector del noroeste de la ciudad fue la inseguridad, pero esa situación poco a poco se fue revirtiendo. "Ahora tenemos una garita adentro del Fonavi y hay más presencia policial en el barrio con un destacamento funcionando como corresponde. Ellos (los policías) trabajan, están todo el tiempo en las calles, y a disposición nuestra por lo tanto bajó el nivel de delicuencia", contó Sandra.





Pero también hay otros problemas que se convirtieron en habituales y los vecinos se acostumbraron a vivir con ellos: los desbordes cloacales, la basura acumulada y las calles destruidas. Además de las deficiencia en la estructura de cada torre. "Seguimos con los problemas en el sistema cloacal, siempre vienen a ayudarnos, nos solucionan los inconvenientes, pero el problema es de raíz y está todo colapsado", contó mientras señalaba como el agua servida ocupaba las zanjas y hasta ganaba en algunos lugares las calles y las veredas.





La basura tiene que ver con una falta de conducta ciudadana, pero en comparación con unos años atrás, las postales son otras; y esto va de la mano con el arreglo en las calles y la colocación de luminarias que mejoró en todo sentido. Al recorrer el barrio y mirar hacia arriba eran llamativos los grandes tanques de agua de color rojo que reemplazaron a los viejos contenedores de cemento que se rompieron y oxidaron sus caños. Hoy tienen agua potable y segura y este fue el primer avance que tuvieron en años.





"Por eso que el Gobernador haya tomado esta decisión nos soluciona la vida. La emoción me gana porque nadie se ocupó de nosotros, pasaron los gobiernos y siempre estuvimos postergados. Ahora no solo anunció 336 viviendas sino además hará como yapa 100 más; y también nos contó que harán espacios verdes y lugares para el encuentro entre los vecinos. El proyecto es muy bueno y no podemos creer que es para nuestro barrio", agregó Sandra y para completar manifestó: "Ahora tenemos las calles abiertas y arregladas. Podemos salir en forma más directa hacia Blas Parera y no como antes que terminaba siendo un laberinto. Ahora no solo la policía puede circular sino además pueden entrar las ambulancias. Esto es el broche de oro, la frutilla del postre. Va a durar seis años, vamos a tener que tener paciencia pero cada uno va a tener su casa".





Una obra de justicia

"Este es el proyecto más importante que ponemos en marcha en la ciudad de Santa Fe", dijo el Gobernador, Miguel Lifschitz al comenzar la presentación que hizo sobre este gran proyecto. "Hay más de 100 obras en ejecución, contra inundaciones, de pavimentación, construcción de escuelas, el nuevo edificio del hospital Iturraspe, el Cemafe, los centros de atención primaria de la salud, las comisarías, los lugares para la cultura, pero esta obra en particular tiene para nosotros un gran significado y seguramente para cada uno de ustedes (los vecinos) también", agregó.





"Visitamos el barrio hace un año y llegamos a la conclusión de que la única forma de darle una respuesta a los reclamos de los vecinos era empezar de nuevo. Desde cero. Vamos a hacerlo en un terreno disponible, contiguo al barrio, por allí vamos a empezar a construir de apoco las nuevas casas, que no van a ser iguales pero si parecidos y sobre todo, nuevas", les contó el mandatario provincial luego de recordar que hace un año visitó el barrio.





Esto va a llevar un tiempo, estimativamente unos seis años "porque tenemos que hacerlo de apoco", dijo Lifschitz y pero luego agregó que "todo esta programado y lo vamos a hacer con los vecinos". Antes de finalizar expresó: "Es la primera vez que va a ocurrir en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, que se tira abajo un edificio, y esto es una manera de decir que no queremos más ese tipo de vivienda para los trabajadores, para las familias de nuestra provincia. Las viviendas populares tienen que tener dignidad y calidad constructiva".









Lifschitz agradeció a los vecinos por la paciencia, "sobre todo a los más grandes, que pasaron años esperando una respuesta, por todo lo que sufrieron. Entonces quiero decirles que nuestro gobierno, el de la provincia de Santa Fe es uno que quiere estar al lado de cada santafesino. Queremos una ciudad de Santa Fe mejor y para nosotros esta obra tiene un enorme valor, un gran significado. Es una obra de justicia con 336 familias santafesinas", concluyó.