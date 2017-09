Se realizará una jornada de prevención y vacunación en la peatonal santafesina

El Ministerio de Salud provincial convoca este martes, en la ciudad de Santa Fe, a una jornada en la que personal capacitado asesorará y vacunará a las personas adultas que no hayan recibido las vacunas correspondientes. La actividad será desde las 10 horas y hasta las 13 horas, en calle San Martín y cortada Falucho.





La jornada será encabezada por el ministro de Salud, Miguel González, la subsecretaria del 1y2 Nivel de Atención, Andrea Uboldi y la dirección de Prevención y Promoción de la Salud.





"Es fundamental que nos vacunemos para protegernos de enfermedades y para evitar contagiar a otras personas", explicó Uboldi.





"Las vacunas no sólo son para los niños y es importante que la población recuerde tener su calendario al día. Si no nos vacunamos y tenemos contacto con gérmenes podemos enfermarnos y enfermar a otras personas, causar brotes con aparición de enfermedades ya controladas y además, poner en peligro la salud de los que no pueden vacunarse sobre todo los que tienen sus defensas bajas", finalizó.





Desde el Ministerio de Salud se invita a la comunidad a acercarse en esta oportunidad, informarse y recibir las vacunas que, de acuerdo al calendario mencionado, les falte colocarse.