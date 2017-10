Se robaron parte del mástil de la plaza de Altos del Valle

Desde que se enteraron de que habían partido en dos y robado una parte del mástil de la plaza Monseñor Alfonso Durán, ubicada en el corazón de Altos del Valle –Los Pinos 2400–, los vecinos de la popular barriada no salen de su asombro e indignación. Y es que ya hacía más de un año estaban reclamando al municipio el arreglo de la roldana que estaba deteriorada y ahora ya no cuentan siquiera con parte de la columna.





Altos del Valle.jpg





"Realmente no podemos creer lo que pasó", contó a UNO Santa Fe el presidente de la vecinal Altos del Valle, Jorge Maya, quien aseguró que de acuerdo al relato de los vecinos que habitan en inmediaciones del espacio verde "hay sospechas de que los autores de la rotura fueron un grupo de jóvenes que estaba intentando trepar la columna el viernes a la madrugada".





En ese contexto, Maya detalló que hubo llamados a la policía para denunciar el hecho, pero si bien los efectivos se hicieron presentes en cuestión de minutos, no se "no alcanzó a frenar el hecho".





Se robaron la mitad

Maya no sabe cómo pasó, si fueron los mismos chicos u otras personas, pero lo cierto es que a pesar de la intensa búsqueda, aún no han podido encontrar la mitad rota.





"No sabemos por qué o para qué se la pueden haber llevado, pero lo cierto es que no está", declaró el vecinalista.





Tristeza

Jorge Maya contó que desde que se colocó el mástil, personalmente iba todas las mañanas a izar la bandera que dejaba flamear hasta casi llegada la noche. "Hasta que hace un año y medio, más o menos, se rompió la roldana y no pude hacerlo más", dijo y completó: "Hicimos los reclamos al municipio, pero aún no había conseguido que me dieran respuesta. Ahora vendrá la lucha para que lo repongan".





En esa línea y para finalizar, el vecino hizo hincapié en los lamentables hechos, a los cuales tildó de "totalmente incomprensibles". "No entiendo cómo estos chicos puede divertirse rompiendo cosas que son de todos, es inaceptable".