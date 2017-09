Según el Indec, la pobreza bajó al 26,9% en el primer semestre en el Gran Santa Fe

La tasa de pobreza en el Gran Santa Fe se ubicó en 26,9 por ciento al cierre del primer semestre de este año, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según los números que dio a conocer el Indec, la población en situación de pobreza en la ciudad descendió en el primer semestre del 2017 en 2.4 puntos respecto del segundo de 2016, cuando había alcanzado el 29,3 por ciento.





A nivel país, el índice de pobreza cayó hasta el 28,6% al término del primer semestre del año, lo que representó una baja de 1,7 punto porcentual ante el 30,3% del período julio-diciembre de 2016, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).





La estadística indica que el número de pobres en el país bajó a 7.838.005 personas desde 8.277.085, una disminución de 439.080. En tanto, el nivel de indigencia al cierre del primer trimestre de 2017 alcanzó al 6,1% de los habitantes del país, frente al 6,2% del anterior reporte. La baja es considerablemente mayor -de 3,6 puntos porcentual- respecto al resultado del segundo trimestre de 2016, cuando la pobreza se ubicó en el 32,2%.





El dato a tener en cuenta es que en esa oportunidad el Indec informó por única vez este indicador de manera trimestral, ya que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se volvió a realizar de manera semestral -tras la suspensión determinada en diciembre de 2015 en materia estadística- y la elaboración y difusión de indicadores se realiza bajo ese esquema. La encuesta abarca un total de 31 aglomerados urbanos en los que la población total asciende a 27.451.977 de personas y está constituida por algo más de 8,8 millones de hogares.





Al cierre del primer semestre, se encontraban por debajo de la línea de pobreza 1.807.590 hogares con una población de 7.838.005 personas. De ese total, 400.146 hogares se encuentran bajo la línea de indigencia, que incluye a 1.704.883 personas. Al trasladar el porcentaje a la población total del país, surge que se encuentran en situación de pobreza algo más de 11 millones de personas.





torta.PNG



En el segundo semestre del 2016, se encontraban por debajo de la línea de pobreza 1.906.215 hogares, lo que comprende a 8.277.085 personas, lo que indica que el número de personas pobres disminuyó en 439.080. Luego que el Indec diera a conocer los números del primer semestre del informe sobre incidencia de la pobreza y la indigencia, fuentes del Ministerio de Hacienda subrayaron que "el primer hecho a destacar es que la pobreza sigue disminuyendo", aunque reconocieron "que todavía es un número alto, (debido a que ) un tercio de la población todavía se encuentra en estas condiciones y trabajamos dia a dia para revertir esta situación".





"Es importante destacar que después de la normalización del organismo de estadísticas oficiales, el primer número que arrojaron de este índice fue de 32.2%, en el primer trimestre del 2016. Luego cuando informó la tasa de pobreza del segundo semestre del 2016, que dio 30.3%", recordaron en la cartera que conduce Nicolás Dujovne.





A renglón seguido dijeron que el índice, al ser semestral, "no presenta patrones de estacionalidad claros" y que por ese motivo "no podemos comparar estos períodos". No obstante, enfatizaron que "con los valores arrojados del primer semestre, es posible afirmar que estamos en los niveles alcanzados entre 2011 y 2012, según los centros de estudios privados que basaron sus estudios con los valores de inflación no oficiales de ese momento.





En ese mismo período, la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, hablaba en la ONU donde afirmaba que tanto la pobreza como la indigencia se habían reducido a un dígito". En ese marco enfatizaron que "la pobreza limita la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad y por eso el presidente Mauricio Macri, estableció a "Pobreza Cero" como uno de sus tres pilares fundamentales de gobierno".





A modo de cierre remarcaron que "la baja de este indicador es una gran noticia que nos muestra como impactan en la sociedad la recuperación de la gran mayoria de los indicadores económicos y de empleo y que a pobreza continúa su tendencia decreciente". A esto agregaron que -según los últimos informes del Indec- la desigualdad de la distribución del ingreso, se mantuvo constante, "por lo que podemos ciertamente deducir, que la reducción de la pobreza se debe principalmente al aumento de los ingresos que percibieron los hogares durante este tiempo".





Por área geográfica, la mayor baja porcentual en lo que respecta a la pobreza medida sobre el total de personas se verificó en la región de Cuyo, donde cayó desde 35,7% registrado al cierre del segundo semestre del año pasado hasta el 29,3% en el primer semestre de 2017, con un retroceso de 6,4 puntos porcentual.





Por el contrario, la región Nordeste -que incluye a las ciudades de Corrientes, Formosa, Gran Resistencia y Posadas- fue la única que subió respecto a la anterior medición, al pasar del 33% al 33,6%, con un incremento de 0,6 puntos porcentual.





El Gran Buenos Aires -que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos del Gran Buenos Aires- mostró en el primer semestre del corriente año una caída de 0,8 puntos porcentual respecto al segundo semestre de 2016.





Mientras que la región Noroeste marcó una disminución de 3,4 puntos porcentuales; el área Pampeana de 2,5 puntos porcentuales y la Patagónica de 2,7 puntos porcentuales, al cotejar los resultados del primer semestre de 2017 con el último semestre de 2016.





UNO / Télam