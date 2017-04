Semana Santa: jueves y sábado, la atención será normal en el comercio local

A días del fin de semana largo por Semana Santa, en diálogo con UNO Santa Fe, el gerente del Centro Comercial local, Fabián Zanutigh, confirmó que el Jueves Santo "se trabajará con normalidad, mientras que el Viernes Santo será como todo día feriado".





"Desde el punto de vista legal el jueves es día no laborable, es decir que es optativo para el comerciante la decisión de abrir o cerrar sus puertas sin por esto tener que asumir costos laborales adicionales para sus empleados. En tanto el viernes es considerado feriado, por cuanto la incidencia en este sentido es diferente", detalló Zanutigh, al tiempo que comentó que "las expectativas de ventas para la fecha son muy buenas".





En este sentido, el hombre hizo alusión a la percepción de una mejoría en el sector. "Si bien el último informe de niveles de venta interanual (de marzo de 2016 a marzo de 2017) muestra que se está vendiendo igual o menos que el año pasado, si comparamos las cifras de febrero a marzo podemos decir que se nota una mejoría", dijo y remarcó: "Por supuesto que no nos alcanza para decir con certeza que hay un incremento en la actividad, pero sí podemos decir que es un aliciente",









Comercio Imagen ilustrativa Archivo Uno Santa Fe// José Busiemi.









Repercusiones del sector





Consultado respecto de la incidencia que tuvo en el sector el paro general del pasado 6 de abril, Zanutigh aseguró: "Aunque por supuesto hubo empleados que adhirieron, porque es su derecho y se los respeta, podemos decir que, por una cuestión de necesidad, el comercio de Santa Fe estuvo abierto en un 80 por ciento".





Por otro lado, al hacer mención a las repercusiones que tuvo en el rubro la puesta en vigencia del programa Precios Transparentes y los cambios actuales que rigen, el hombre comentó que "tienen muchas expectativas al respecto".





"En un inicio el mismo repercutió negativamente porque creemos que la comunicación no fue clara y por tanto se generó una incertidumbre que derivó en el no uso de la tarjeta –según sus datos en febrero hubo una caída de entre el 30 y el 35 por ciento en el uso de los plásticos, lo que determinó que los comercios bajen sus ventas en un 50 o 55 por ciento–. Hoy, con las nuevas disposiciones de no tener la obligación de informar costos financieros, sobre el valor de la cuota e incorporar 3 o 6 cuotas sin interés para algunos rubros como indumentaria, calzado y marroquinería no deja de ser un aliciente, creemos que se incrementará el uso de la tarjeta y por tanto se mejorará el número de ventas".