El gremio de los profesionales de la salud, SIPRUS, rechazó la oferta salarial del gobierno de Santa Fe. Un 72% de los votantes se pronunciaron por la no aceptación del 25% de incremento en tres cuotas propuestos en la reunión del 23 de marzo y sometido a votación esta semana.





El viernes a las 15, en las oficinas del Ministerio de Trabajo Provincial en Rosario habrá un encuentro en que se pretende dar un cierre a la paritaria.





"No va a ser un cierre real porque no contempla la voluntad de la mayoría de los profesionales de la salud encuadrados en la Ley 9282 y por ende no garantiza que se termine el conflicto. Instamos a que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que da predominancia en la paritaria a los gremios mayoritarios", expresó el Secretario Gremial del SIPRUS –Fesprosa, Diego Ainsuaín.





Recordemos que el otro sindicato que nuclea a los médicos santafesinos, la seccional Santa Fe de AMRA (Asociación de Médicos de la República Argentina) anunció el martes 28 la aceptación de la propuesta de aumento realizada por el gobierno provincial.