"Supimos interpretar el voto de aquellos afectados por las políticas de Macri", dijo Rossi

En declaraciones al programa "Zysman 830", "El chivo" remarcó acerca de su performance electoral: "Supimos canalizar o interpretar el voto de aquellos que son fuertemente críticos de la gestión del gobierno de Mauricio Macri . De aquellos que son afectados directa o indirectamente por esas políticas. Nos apoyaron los santafesinos que si bien tienen trabajo, no llegan a fin de mes. Los que no tienen trabajo y les cuesta muchísimo conseguirlo por la recesión económica. Los comerciantes que no soportan la ecuación de aumentos de tarifas y bajas de ventas. Los industriales que no están lo suficientemente protegidos por la avalancha de productos extranjeros. Los jubilados a los que el Pami les sacó una cantidad de remedios gratuitos. Las personas con discapacidad que no pudieron recuperar sus pensiones y los chicos que habían accedido al plan Progresar y se los quitaron".