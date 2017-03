Tarjetas: "La baja de aranceles es más efectista que efectiva"

A fines de la semana pasada, la Confederación Argentina de Mediana Empresa y el Ministerio de Producción de la Nación, firmaron un acuerdo para la reducción de comisiones con tarjetas. Según se anunció durante la rúbrica del convenio, la medida reclamada por el comercio que impulsó un proyecto de ley en ese sentido trabado en el Congreso, implicará el traspaso de $5.000 millones que pasarán del sector financiero a los comercios.

Puntualmente, el convenio que llega luego de que se puso en práctica Precios Transparentes y que, según los comerciantes locales, bajó drásticamente la compra con tarjetas en cuotas, establece que a partir de abril el máximo que podrán cobrar de aranceles a los comercios es del 2,5% con crédito y 1,2% con débito y descenderá de forma escalonada hasta 1,8% y 0,8%, respectivamente, en los siguientes cuatro años.

En diálogo con Diario UNO, Roberto Slobodianuk, vicepresidente regional de Came e integrante de la Cámara de Artefactos para el Hogar manifestó que "es muy poco", lo que se reduce de comisión, aunque resaltó que "peor es nada" y destacó que es al menos un intento para mejorar las condiciones para el comerciante y para el consumidor.

"Según el gobierno, los comerciantes nos estaríamos ahorrando 5.000 millones de pesos, pero en la práctica es insignificante lo que pueda llegar a visualizarse para decir que esto es un gran beneficio y que va a incentivar el consumo", expresó.





Para Slobodianuk que "en una compra bajen medio punto de comisión no va a mover el amperímetro ni va a incentivar el consumo", y en ese contexto mostró su interés de que este año, finalmente, se pueda contar con una ley que disminuya las comisiones que cobran las tarjetas y que sea aprobada por un Congreso, que el año pasado no logró ponerse de acuerdo en este punto.

"Puntualmente sobre este tema, lo tomamos, pero no lo vemos como una solución definitiva ni mucho menos, simplemente como algo más efectista, que efectivo", afirmó.

Por último, la medida anunciada como Precios Transparentes que obligaba a los comercios a publicar el precio de contado, y el precio financiado de los artículos, terminó generando una mayor retracción en el consumo, y las operaciones con Ahora 12 y Ahora 18 disminuyeron en más de 30%.

"Esto fue, me parece a mí, una muerte anunciada del Ahora 12, y el Ahora 18. Porque lo único que se hizo fue demonizar esos programas, y las ventas están retraídas, con un consumo en su mínima expresión", dijo y dejó traslucir que la intención detrás de esta medida es justamente dejar de subsidiar las compras en cuotas.

En la misma línea, el presidente del Centro Comercial, Norberto Raselli señaló que "lo que se logró es muy poco", y subrayó: "Estamos teniendo una alegría que no debe ser así, porque lo que se logra es una reducción del 3%, al 2,5%, y vamos a tener que esperar cuatro años para que se baje al 1,8%".



"El acuerdo está, se ha presentado como un gran logro, pero particularmente desde el Centro Comercial no vemos que se haya logrado el objetivo, creemos que tiene que ser más y lo que está hoy en el Congreso habrá que seguir empujándolo para ver si sale", puntualizó.

A su vez, Raselli defendió el programa Precios Transparentes y lo calificó como una gran medida, que careció de la publicidad necesaria por parte del gobierno.

"Lo bueno de la ley de transparencia es que en el costo de contado había un precio de financiación que no correspondía, pero lamentablemente la decisión no se hizo bien, y por lo tanto los precios no bajaron y en algunos casos aumentaron", explicó.

"Entonces hoy el consumidor está comprando de contado, o con tarjetas de débito, y consecuentemente al aumentar algunos precios, en lugar de bajar se han retraído aún más las ventas", finalizó.





