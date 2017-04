Taxistas enojados por la norma que obliga a que todas las unidades cuenten con aire acondicionado

El viernes pasado, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que determina la obligatoriedad para los taxis de la ciudad de contar con aire acondicionado.





La norma presentada por el edil Ignacio Martinez Kerz, establece una serie de condiciones técnicas mínimas que deberán reunir los equipos, y un plazo improrrogable de hasta dos años para readecuar cada unidad.





Consultado al respecto, Francisco Aiello, presidente de la Sociedad de Taximetristas Unidos, dijo que la norma aprobada "fue una sorpresa", porque no fueron consultados al respecto.





"No sabíamos de ese proyecto, con lo cual nos parece una falta de respeto hacia la institución. Siempre hemos discutido todos los temas, y ni siquiera nos avisaron. Somos el único ente que representa a los dueños de taxis, y nos deben mínimamente una consulta", expresó.





Según contó Aiello, Martinez Kerz les había manifestado la idea a los taxistas "hace un par de años", y no había resistencia del sector. Sin embargo, no hubo acuerdo respecto de la implementación, y luego, no hubo una nueva reunión.





"Nosotros no nos oponíamos, solo teníamos que discutir de qué forma y cómo se iba a reglamentar. En ese momento no nos pusimos de acuerdo en ese tema, porque pretendían que el aire esté prendido durante todo el día, y es técnica, mecanicamente y económicamente, inviable", reflejó.





En esa línea, indicó que se debe discutir "cómo se van a colocar", y que mañana se iban a reunir con ediles por ese tema.





Finalmente, con respecto a la cantidad de taxis que actualmente cuentan con aire acondicionado, afirmó: "No tenemos una estadística fina, pero por los años de los modelos calculamos que debe haber un 80% de los vehículos con aire".