Taxistas y remiseros pedirán por más seguridad frente al ministerio

En los últimos días, los conductores de taxis y remises volvieron a ser noticia por los hechos de inseguridad. La bronca y la falta de respuestas hizo que se organizaran y decidieran manifestarse frente al Ministerio de Seguridad de la provincia. Será este viernes a las 11 en la plaza San Martín, en 9 de Julio y Primera Junta.





"La agrupación Acsutra (Asociación de choferes del subsistema de transporte), en una reunión, convocó a los taxistas y remiseros a una marcha para pedir por más seguridad porque no da para más. Todas las noches nos asaltan uno o dos coches. Es por eso que queremos llevarle un petitorio al ministro Pullaro para que nos ayude con el tema de seguridad porque ya no podemos seguir así", dijo a UNO Santa Fe, Oscar Isaurralde, miembro de esta agrupación.





En esta idea, aprovechó para contar, que además de los taxistas y remiseros se invita a los familiares y amigos y "a todos los que fueron en algún momento víctimas de la inseguridad" a sumarse a esta movida. "Nos gustaría que se acerque (Pullaro) a charlar con nosotros, nos pregunte y no tome decisiones sentado detrás de un escritorio porque no está viviendo la inseguridad sino somos nosotros los que padecemos los hechos", agregó más adelante.





Cada vez más

Según contó el representante de Acsutra, en mayo se produjeron 35 hechos de inseguridad contra los conductores y hasta el día de hoy son más de 50. "Son los que se van anotando en la agrupación y no los que se denuncian porque ir a denunciarlos es una pérdida total de tiempo porque no nos solucionan nada y perdemos horas de trabajo declarando, salvo que haya una violencia extrema, sea un caso grave, sino no vamos", manifestó Isaurralde.





Más adelante expresó: "Sabemos que nunca vamos a tener una seguridad del 100 por ciento, pero si queremos que se trabaje un poco más en la prevención, porque se está trabajando poco y se hace mal porque no puede ser que este llevando a un pasajero y me paren y me controlen a mi y no al que llevo, no tiene sentido. Y muchas veces nos sucede que pasamos al lado de los patrulleros y les hacemos seña con luces y ellos nos saludan".





En cuanto al botón de alerta, Isaurralde dijo que "el 30 por ciento de los choferes lo tiene, y en muchas acasiones te ayuda y en otras no porque por más cerca que esté el patrullero llegan cuando el hecho ya se consumó", expresó y es por eso que volvió a exigir la importancia de trabajar en la prevención. Aclaró que la concentración va a ser pacífica y no se va a cortar la calle pero "si necesitamos que vean (las autoridades y la sociedad) que estamos muy preocupados", finalizó el miembro de Acsutra.