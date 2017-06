Tecnópolis Federal: más de 60 mil personas celebraron el Día de la Bandera en la Estación Belgrano

La ciudad celebró el Día de la Bandera en la Estación Belgrano. Más de 60 mil santafesinos y turistas se congregaron en el Centro de Convenciones para disfrutar de la fecha patria de una manera especial. Desde la siesta, reunidos en grupos de amigos y familias completas, comenzaron a llegar al recuperado espacio de Boulevard Gálvez 1150 para recorrer la atractiva mega muestra de ciencia, arte y tecnología y, luego, disfrutar de los espectáculos que se concretaron en el escenario principal.

Los conciertos comenzaron pasadas las 18 con las presentaciones de Grupo Setúbal, César Ayala, Efrain Colombo e Itatí Barrionuevo. Luego llegaría el plato fuerte: primero actuó Marcela Morelo y, después, Soledad Pastorutti marcó el broche de oro de una noche patria para el recuerdo.





Ciudad patria

"En 2003, en medio de la inundación, vine a la Estación Belgrano a cantar para los evacuados. Fue un momento muy trágico para los santafesinos y sentí que debía hacerlo", recordó Soledad Pastorutti luego del espectáculo al tiempo que se mostró sorprendida por el cambio positivo que muestra en la actualidad el Centro de Convenciones. Luego, la cantante oriunda de Arequito valoró: "Me encanta haber celebrado el Día de la Bandera en esta ciudad y en el marco de Tecnópolis Federal. Santa Fe es una ciudad muy especial para mi. Siempre me siento a gusto. Además, los santafesinos disfrutan mucho de la música y me tratan con mucha calidez".

Por su parte, el secretario General del Municipio, Carlos Pereira, indicó: "Tecnópolis Federal coincide en esta oportunidad con el Día de la Bandera y es un orgullo para los santafesinos poder conmemorarlo de esta manera, disfrutando del evento más importante de la historia de la Ciudad con una mega muestra de excepción y artistas de relevancia internacional". Más adelante, sostuvo que la propuesta general "ha superado las expectativas en todo sentido. Es una muestra más de lo que somos capaces los santafesinos cuando trabajamos en equipo. Permite, además, que se dinamice la economía local y que la Ciudad muestre todo su potencial en la vidriera nacional".

En consonancia, Marcela Morelo enfatizó: "Pese al frío, la convocatoria es impresionante. Estoy muy contenta de estar en Santa Fe y agradecida de ser parte de este Tecnopolis Federal, en un día tan especial para los argentinos". Finalmente, la artista concluyó: "Los santafesinos siempre me tratan muy bien, es un placer actuar en esta ciudad".





Último fin de semana

Para el último fin de semana de Tecnópolis Federal en la ciudad se prevén más espectáculos de jerarquía regional, nacional e internacional. En este sentido, el viernes 23 los shows seguirán a puro rock: Kapanga llegará a Santa Fe para hacer saltar a la multitud en un show que tendrá como teloneros a OnOff y Los Cohibas. El sábado 24, en la última jornada, al escenario subirán artistas locales y bandas Citrónico y Fuera de Peligro. Para el cierre, se anuncian el concierto de Miranda! y el espectáculo de danza aérea de la Compañía Elevé.

Cabe señalar que, al igual que la mega muestra impulsada por el Gobierno nacional, estos shows podrán disfrutarse de forma libre y gratuita en el recuperado espacio ubicado en Boulevard Gálvez 1150. Los horarios para visitar la exposición son miércoles y jueves de 9 a 19; viernes, de 9 a 21; y sábado de 14 a 21.

Para conocer más acerca de la propuesta general de Tecnópolis Federal en la Ciudad, se sugiere ingresar en http://santafeciudad.gov.ar/blogs/tecnopolis/