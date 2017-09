Terminal: el intendente confirmó que va a vetar la Resolución aprobada por el Concejo

"Queremos que haya un servicio adecuado, que se mantenga una buena prestación para quienes utilizan cotidianamente la terminal, gente de la ciudad que va a otros lugares, y personas que nos vienen a visitar. La primera imagen muchas veces es la estación y estamos entusiasmados con esta propuesta que se presentó y vamos a estudiar cuál es la mejor solución", dijo en primer lugar el mandatario local al ser consultado por los medios sobre si vetará o no la Resolución sancionada.

Vale recordar que el pasado 28 de agosto se abrieron los sobres de la licitación pública para concesionar la estación y el proceso de evaluación para la posterior adjudicación continúa adelante por parte del municipio. "Lo que nos preocupa es que el Concejo no quiere que adjudiquemos esta obra de la terminal, no quiere que hagamos las obras para las cuales hemos pedido un crédito, me refiero a la mayoría que es justicialista porque los ediles que apoyan la gestión están tratando de convencerlos", dijo más adelante.





Y en este sentido mencionó la renovación de avenida Freyre que "es muy importante" como así también el nuevo reordenamiento para la esquina de bulevar Pellegrini y avenida Freyre. "Estas decisiones no pueden demorarse y la mayoría justicialista tomó como única metodología el bloqueo", agregó más adelante Corral.





Palos en la rueda

Con respecto al veto en concreto, el intendente de la ciudad dijo: "Vamos a tomar la decisión que haya que tomar para que las cosas se realicen y en este caso para que no perdamos un buen servicio de la terminal. Vamos a estudiarlo en estos días pero seguramente vamos a observar esta Resolución haciendo uso de nuestras atribuciones".





Ante la consulta sobre si será total o parcial, Corral dijo: "Vamos a ver el expediente para ver si es parcial o total, pero lo que le queremos transmitir a la gente es que la terminal se va a renovar, va a haber inversiones y vamos a seguir teniendo un servicio aceptable, siempre hay cosas para mejorar, el pliego lo propone y vamos a asumir la responsabilidad que nos toca".





Por último y dirigiéndose específicamente al PJ, manifestó: "Nos gustaría que la mayoría justicialista del Concejo acompañe en vez de tratar de bloquear estas decisiones. Las líneas 20 y 21 todavía no tienen una regulación y son servicios que pedía la gente, están funcionando pero nos gustaría que sea con la ordenanza aprobada. Como también el crédito para la renovación de la peatonal San Martín que los frentistas van a devolver y están de acuerdo en pagar la obra, sin embargo la mayoría justicialista lo está bloqueando, y lo único que está haciendo es poner palos en la rueda".