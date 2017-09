Terminal de ómnibus: no hubo acuerdo para avanzar en un proyecto consensuado

El tema de la Terminal volvió a ser el centro de la escena en la sesión de este jueves en el Concejo Municipal. Estaba todo dado para que el PJ apoyara un proyecto de ordenanza (que después pasó a ser de resolución) de cuatro de los ediles del Frente Progresista, Cívico y Social que no siguen la línea de José Corral a través de la cual se pretendía crear una comisión de seguimiento del proceso de elaboración, evaluación y ejecución del Máster Plan de Renovación y Desarrollo Urbano para el área de la Estación y su entorno inmediato, pero finalmente el interbloque opositor decidió no apoyar esta propuesta.





Pero el PJ logró su cometido, que era ponerle un freno al proceso licitatorio que ya el municipio tiene en marcha para la concesión de la administración y explotación de la terminal; y que se envíen los pliegos al Concejo para su evaluación y aprobación. Este mismo fin tuvo la oposición hace quince días pero no alcanzó los dos tercios de los votos, entonces esta vez y para no fallar, llegó al recinto como una resolución y dentro del Orden del Día por lo que con mayoría simple (solo con los votos del justicialismo) logró la aprobación.













Los ediles Leandro González, Leonardo Simoniello , Sergio Basile y Franco Ponce de León intentaron cautivar al PJ y así tener los votos necesarios para la aprobación del proyecto, pero se sorprendieron cuando en el momento del tratamiento sobre tabla el interbloque fundamentó su decisión de solo apoyar la propuesta que presentó una de sus integrantes, Alejandra Obeid, y que pretendía parar el proceso licitatorio. González, Simoniello y Ponce de León trataron de alcanzar al acuerdo necesario, pero finalmente la iniciativa volvió a las comisiones.





De todas maneras, es necesario anticipar que la sanción de esta resolución no significa que el intendente José Corral la ejecute porque seguramente la vete y al volver al Concejo, el PJ va a necesitar los dos tercios de los votos para dejarla firme, y viendo como se dieron las cosas en la última sesión no pareciera ser factible.





Entre idas y vueltas

Todo comenzó cuando llegó el momento de pedir los expedientes para el tratamiento sobre tablas, y la sorpresa fue para Leandro González al ver que su proyecto no estaba en la lista. Ignacio Martínez Kerz (PJ-Santa Fe es una Sola) le confirmó que la propuesta no iba a ser tratada sino que volvería a las distintas comisiones. El edil radical intentó defender su postura e insistió con darle lugar en la sesión.









En el momento de su tratamiento, González defendió su iniciativa y lo primero que intentó hacer es darle el mismo rango que la propuesta que tenía el PJ, es decir pasarlo de una ordenanza a una resolución. Luego dio detalles sobre la intención que tienen del FPCyS, por lo menos ellos cuatro, y dijo: "El Concejo tiene un rol fundamental ante las situaciones complejas y eso tiene que ver con buscar acuerdos para generar las soluciones a inconvenientes que puedan surgir en la ciudad; pero también puede generar salidas acordadas en las situaciones de crisis".





"Entendemos que en el proceso (de licitación) hubo situaciones que no estuvieron bien abordadas, se trata de un Máster Plan que está incompleto porque no llega a ser un Plan Maestro no solo para la terminal sino para el contexto que la rodea. Hubo temas que no se trabajaron y creemos que lo podemos hacer en este corto plazo, pero tampoco creemos que tumbar la licitación sea el mejor camino por eso traemos esta propuesta", dijo González más adelante.









Luego de realizar un repaso sobre el espíritu que persigue la iniciativa, el edil radical destacó la apertura de diálogo que se dio en los últimos días entre los bloques "para generar los acuerdos necesarios como para parar un poco la pelota, plantear que esta comisión trabaje 20 días hábiles y dar respuesta a todos los interrogantes que están abiertos; y en este plazo que el Ejucutivo también detenga el proceso licitatorio y creíamos que esta era la salida para este conflicto", manifestó.





Le siguió en su alocución, Ignacio Martínez Kerz, quien confirmó que el interbloque opositor no iba a acompañar la propuesta por lo tanto no reuniría los dos tercios de los votos. "Nosotros tenemos una posición tomada y está reflejada en la resolución (que salió sancionada) y es la misma postura que planteamos hace dos semanas, cuya autora es Alejandra Obeid. Estamos convencidos más que nunca de que tenemos que acompañar esa propuesta por lo tanto no vamos a acompañar la iniciativa de González", expresó el edil justicialista.









Llegó el turno de Leonardo Simoniello quien intentó buscar ese consenso y sugirió que ambas propuestas vuelvan a las comisiones respectivas y se llegue a un proyecto común y consensuado. "Tomo el guante y propongo que nos encontremos el jueves que viene discutiendo otro proyecto, con otra idea, con otra vocación de acuerdo porque nosotros también tenemos dudas, pero no tiene que ser o blanco o negro sino que debemos poner luces en los grises", dijo el edil.





Pero la situación no se revirtió a la hora de votar, la propuesta de los cuatro ediles del FPCyS no consiguió los avales necesarios. Acto seguido y aprovechando el tema, decidieron alterar la sesión e ir al despacho 119 donde estaba la resolución del interbloque del PJ. Fue el momento en que el bloque FPCyS decidió pedir la abstención, pero la oposición con la mayoría simple logró sacar el proyecto.





De todas maneras, ahora llegará al Ejecutivo y está en él respestar lo que establece o vetarla. En este último caso, el PJ tendrá que reunir los dos tercios para rechazarlo y viendo la situación de hoy no le estarían dando las cuentas.