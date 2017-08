Todas Unidas: mujeres canjean ropa por mercadería en Villa Hipódromo

Hace aproximadamente un año nació en la localidad de San Miguel, Buenos Aires, Todas Unidas. Se trata de un grupo de mujeres que intercambia mercadería por la red social Facebook y luego se produce un encuentro y se entrega lo pactado y se lleva lo elegido o pedido. Esta propuesta llegó a Santa Fe . Se puso en marcha hace más o menos un mes y ante tanta demanda mañana jueves habrá un nuevo encuentro en el predio ubicado en Blas Parera, entre Gorriti y Beruti, que se agrega al de los martes en el playon de Villa Hipódromo.





Alejandra Aguirre es la impulsora de esta idea. Ella fue la que creó el perfil en la red social hace más de un año y fue sumando mujeres. Hoy son 29 mil en distintos puntos de la Argentina, porque si bien nació en Buenos Aires se fue propagando por distintas provincias. Según contó la idea surgió "ante la necesidad de trabajo y para colaborar con la situación económica de la familia", y comenzó a publicar ropa y otros elementos que ya no usaba y a intercambiar por mercadería y viceversa.





cambio por mercaderia1.jpg El canje. Se hace en el playón de Villa Hipódromo, en Blas Parera y Gorostiaga.





De esta manera vio la posibilidad de ayudar a otras mamás, a otras mujeres, que estaban en una situación similar "o peor", según dijo Aguirre. En esta línea aclaró que no manejan dinero sino que el sistema es a través de la publicación de una imagen por Facebook de la ropa, calzado o producto que ya no usa y elige qué alimento no perecedero necesita.





"No se intercambia por plata, sino mercadería y ropa, es decir que ayuda a los hogares en vestimenta y alimentos", explicó Aguirre y luego agregó: "Antes como en el viejo trueque le ponían valor al producto, acá también pero no monetario, sino que cada mercadería tiene un valor que es de dos a tres productos, depende que es por ejemplo una aceite de litro y medio vale tres productos".





Esto significa que si una persona por ejemplo publica un pulover y quiere tres productos puede pedir una botella de aceite o tres productos, si cada uno vale uno. "Nosotros las vamos guiando y se estableció una lista con los los productos y los valores. También como administradoras les enseñamos cómo usar la página. A los encuentros tinen que venir con los cambios ya pactados. La primera que pone que lo quiere es la que tiene prioridad", dijo más adelante.





cambio de mercadería2.jpg En Buenos Aires. Allí nació hace un año y ahora se replica en distintos puntos del país.



Cómo funciona

Durante la semana, las interesadas en hacer el intercambio publican y si llegan a un acuerdo, luego van los martes, desde las 14 a completar la transacción. En Santa Fe se va a hacer en el playón de Villa Hipódromo. Solo por mañana jueves se suma un nuevo lugar ante la demanda. En la ciudad comenzó hace más o menos un mes que se puso en marcha y esta semana llegó Alejandra Aguirre para darles una mano y ayudarlas a sacarse todas las dudas y en la difusión.





Ahora son más o menos unas 500 las personas que participan en Santa Fe, en este grupo; y son entre 50 a 60 las que van a intercambiar el día pactado. Es decir que van solo las que acordaron el canje, no es que se asiste y se pone una manda con las cosas como es el trueque tradicional. Los interesados en formar parte de esta propuesta deben entrar a Facebook/Cambio x mercaderia todas unidas en el playon de villa hipodromo. Allí van a poder también conocer las reglas que se establecieron para participar.