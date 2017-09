"Todo lo que conseguí fue con la fábrica", recordó un extrabajador de la Fiat en Sauce Viejo

En estos momentos, el gobernador Miguel Lifschitz se encuentra en el Parque Industrial de Sauce Viejo, en una recorrida donde presenta –junto al ministro de la Producción, Luis Contigiani– la refuncionalización del expredio Fiat, Lote 208.





El anuncio de las últimas semanas acerca de un proyecto concreto para la reactivación de esa zona impactó con profundidad en miles de santafesinos que sostuvieron a sus familias como trabajadores de la fábrica, décadas atrás; y que sufrieron en carne propia el cierre de la planta.





"Entré a Fiat el 15 de febrero de 1974 –contó Luis Agnese, extrabajador de la Fiat en Sauce Viejo. El trabajo era muchísimo, se trabajaba muy, muy bien. En el 74, camiones se estaban armando en la planta y después siguió la planta de motores. Esa se terminó en el año 76".





Y continuó: "Acá éramos entre 4000 y 4500 personas que dependíamos de Fiat. Éramos empleados de Fiat y, a su vez, acá había otras 400 personas más, que eran del comedor, de empresa de pintura, de limpieza. Esto era un mundo de gente, acá se trabajaban las 24 horas, menos el domingo".









La concepción de quien ingresaba a trabajar en la fábrica era la de un sueño hecho realidad: "Cuando entramos, nosotros dijimos "para jubilarnos". Todo el que entraba era con esas condiciones, decía «acá nos jubilamos»", añoró Agnese.





Y así marcó el impacto del final de esa etapa con la que hoy sienta sus bases: "Hasta que se fue Agritec y ahí fuimos los últimos tres que quedamos y no hubo más trabajo... Para mí es un sueño volver a ver esto en funcionamiento. Me emociono realmente. Es algo muy bueno, a pesar de que ya los años no los tengo, pero espero que sea para el bien de la provincia".









Otro testimonio





José Cétola también trabajó en la Fiat de Sauce Viejo. "Nosotros teníamos un almacén donde alimentábamos la línea de montaje, teníamos la parte que era bulonería, cubiertas y chasis. Se alimentaba toda la línea para al otro día empezar a trabajar normal, para no parar, porque el problema era parar", contó.









Y explicó también el lugar que ocupó ese trabajo en su vida: "Todo lo que conseguí, lo conseguí con la fábrica. Vos veías que en otro lado había trabajo, pero como ahí, no. Y después veíamos cómo iba progresando Santo Tomé, porque vos veías una casa acá, otra allá".





"Económicamente, yo siempre digo, yo no era un profesional pero a mis hijos los crié como un profesional. Yo siempre digo, yo no era médico, pero los crié bien. No sé por qué, cómo se fue la fábrica", se lamentó.









Al igual que ellos, como extrabajadores de la planta que supo generar tanto empleo para toda la región, la noticia de la refuncionalización del predio interesa no solo a las empresas interesadas en radicarse en el mismo, sino también a quienes esperan con ansias que surjan nuevas fuentes de empleo.