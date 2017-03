Un caño roto inunda la calle y deja incomunicados a vecinos de barrio Cabal

Barrio Cabal está ubicado al oeste de la avenida Blas Parera, entre Vieytes (norte) y Estado de Israel (sur); y Camino Viejo Esperanza es el cuarto límite y más cerca de esta última, en Castelli, se rompió un caño que desagota en la zanja, la rebalsa y se desparrama no solo por esta calle sino también por Leumann convirtiéndola en un mar. En ese sector, también hay un terreno y ante tanta humedad en forma constante está lleno de malezas y yuyos altos. Esto no es de ahora sino que ya lleva un tiempo largo y las respuestas no llegan y mucho menos la solución.

Claudia Rodríguez es vecina de la zona y la que envió las imágenes con una breve descripción a Diario UNO. Luego dio más detalles y sobre todo contó que desde hace un mes abrieron un merendero para los chicos del barrio y deben transitar por ese sector para concurrir, lo que en varias ocasiones provocó que no fueran porque no pueden pasar. "Se rompió hace mucho tiempo, y hace que la calle siempre tenga agua. Ni hablar cuando llueve. Se formaron pozos y si pasás te enterrás. Y además hay un yuyal bárbaro y eso nos preocupa. El panorama se completa con un basural ubicado a dos cuadras donde hay animales todo el tiempo y basura en descomposición", dijo esta vecina de barrio Cabal.

"En vivo te da más pena, la gente que no es del barrio no puede creer que vivamos así", agregó. En esta misma línea contó que buscaron por todos los medios una solución pero "hasta el día de hoy no tuvimos respuesta". Aseguró que tiene los reclamos que en varias ocasiones hizo al municipio pero tampoco hubo ni siquiera un llamado.





Desde hace dos años

Ante la falta de expertos que se acerquen a ver cuál es la falla, Rodríguez contó: "Sospechamos que es un caño roto en esa calle (Castelli) y complica toda la otra calle. Cuando llueve el panorama es mucho peor no solo por esta rotura y el agua sino porque además desagota el agua de las otras calles y se produce un embudo. Esa cuadra es como que está olvidada, nunca hicieron un arreglo y ahora menos", agregó.

Hace cuatro fines de semana comenzó a funcionar una copa de leche y entre los vecinos limpiaron un poco el lugar, sobre todo teniendo en cuenta que los que concurren son chicos , pero "se nos va de las manos, solos no podemos", dijo esta vecina y aclaró que no es un tema de hace unas semanas sino de años. Este proyecto se concreta en la casa de una familia y por ahora funciona los sábados y domingos por la tarde, primero porque no poseen más recursos para ser comedor, pero además porque el entorno no lo permite.

"Son unos 25 los chicos que van cada fin de semana pero tienen que atravesar toda esta zona llena de agua y copada por los yuyos. Es más, hay veces que no van los chicos por este tema porque los padres no se animan a dejarlos pasar por ese lugar, que termina siendo un peligro y también, inseguro", agregó Claudia Rodríguez a Diario UNO.

En cuanto al basural contó: "Cualquiera pasa y tira basura, ya no sabemos más qué hacer". En definitiva son varias las cosas: la calle, los yuyos y la basura: "Somos varios los que hicimos los reclamos y nadie se acercó hasta el momento, una solución tiene que haber y queremos una respuesta, nos la merecemos", agregó más adelante.

"Es por eso que lo ideal sería que arreglen esta calle, encuentren la falla y le den una solución, además que limpien, saquen la basura y corten los yuyos, no solo para los chicos que concurren a la copa de leche sino también para que los viven en la zona. Esto es de hace varios años, yo tengo reclamos desde hace dos años. Una vez vinieron desde Aguas (Santafesinas), miraron y se fueron y nunca más vinieron, y desde la Municipalidad directamente nunca lo hicieron", finalizó esta vecina, vocera del resto de sus pares que al igual que ella esperan una solución definitiva para ese sector de Cabal.