Un fotógrafo de Diario UNO de Santa Fe ganó un premio internacional

El fotógrafo de Diario UNO de Santa fe, Juan Manuel Baialardo, fue premiado en el Concurso internacional "World Water Day Photo Contest 2017". Baialardo obtuvo el premio Mención Honorable a la mejor foto tomada por un fotógrafo residente en el continente americano.





El certamen internacional, perteneciente al Club de Leones con sede en Seregno, Italia, contó con la participación de fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo.





"Una vez que me llegó la invitación no dudé en participar del concurso. A la fotografía que elegí la había tomado en un viaje realizado en el 2015 al exterior y muestra a un grupo de chicos divirtiéndose sobre una lluvia de agua en una fuente", dijo Juan Manuel y agregó que "lo interesante para destacar es cómo contrasta la postura de los chicos que juegan con el agua que es abundante y a la vez es un elemento que escasea en otras partes del mundo".





"l'acqua per la vita" , el agua para la vida, era la consigna para llamar la atención del público sobre el problema crítico del agua en nuestros tiempos, con especial énfasis en el acceso al agua potable. La competencia fue utilizada para suministrar sistemas de purificación de agua a las comunidades que necesitan "agua para la vida".





"Cuando me enteré de la noticia me sentí muy contento porque es reconfortante que a uno lo reconozcan por sus trabajos, que cuesta tanto sacrificio hoy en día. También me siento orgulloso de aportar a la causa que motivó este concurso y hacer un humilde aporte para concientizar sobre el uso responsable del agua, sobretodo teniendo en cuenta que hay mucha gente que no tiene acceso a un elemento tan vital", finalizó.





Mirá el link del certamen: http://www.worldwaterday.it/it/vincitori/