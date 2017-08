Un hogar le da alojamiento gratis a las mujeres que no tienen recursos para alquilar

El hogar Pía Unión de San Antonio o la Asociación Pan de los Pobres de San Antonio comenzó a forjarse en Santa Fe a principios de 1940 gracias a la donación de unos terrenos que realizó para su emplazamiento Rosa Galisteo de Rodríguez y el empuje del por entonces superior del Convento de San Franciso, Adriano Rincón Domínguez, quien junto a varios voluntarios gestionaron los recursos para la construcción del mismo.





Pensado desde un inicio como un espacio de contención social gratuito para adultas mayores de escasos recursos, se edificó en formato de vecindario compuesto por 17 departamentos divididos en tres pasillos internos que se ubican en el corazón del barrio Sur de la capital provincial. Además, cuenta con un salón de usos múltiples y algunas oficinas.





En sus inicios funcionó muy bien, pero la falta de voluntarios hizo que la obra casi cayera en el abandono, hasta hace cuatro años cuando un grupo de ciudadanos se unió para levantarlo y logró reabrirlo (gestionaron su personería jurídica).





"Actualmente tenemos 20 mujeres alojadas, ya que tres viven con sus hijas", comenzó a explicar en diálogo con UNO la presidenta de la ONG, Marina Scheggia Rivero, quien detalló que la puesta en valor del lugar "se está realizando a pulmón, de a poco, con aportes de legisladores, socios voluntarios, y también de las mismas mujeres que a su gusto pueden modificar y arreglar el departamentito que se les da, según su comodidad".





Este último punto comenzó a regir a partir de la conformación de la nueva comisión directiva, ya que antes no se permitía a los habitantes hacer cambios, y surgió –según explicó Marina– "por un lado, como recurso para hacer frente de forma inmediata a los arreglos que requerían estas construcciones de más de 80 años, y por el otro porque estamos convencidos de que se está mejor cuando alguien vive a gusto".





Al respecto la mujer puntualizó que cada departamento cuenta con una habitación de 5 x 5, una cocina pequeña y un baño/lavadero, además de una galería techada y patio con césped.





"El hogar busca establecerse como un espacio de contención en donde sus habitantes tengan la independiencia suficiente para vivir solas, pero al mismo tiempo acompañadas", dijo Marina y puntualizó: "Si bien cada una tiene su espacio, se busca que las mismas estén unas para las otras y compartan también diversas actividades recreativas como las que les ofrece la Fundación Un Proyecto de Vida (entidad que firmó un convenio de colaboración para utilizar el SUM que está instalado)".





En referencia a los gastos, la referente del hogar aseguró que lo único que les pide a las habitantes es que paguen entre todas las luz, porque la ONG está excenta de impuestos inmobiliarios y agua.









Cambios de vida





Emilia Rolón (65) es una de las mujeres que habita desde hace tres años en el Pía Unión de San Antonio. Llegó al lugar impulsada por el personal de Pami, que la anotició de su existencia, y coordinó para que pudiera tener una entrevista con sus autoridades para coordinar su ingreso.









"Yo vivía en una pensión en barrio Sargento Cabral en donde debía pagar $1.700 pesos por mes, lo que por ese entonces representaba más de casi un tercio de mi jubilación mínima. Por eso, cuando me dieron el ok para mudarme acá no lo dudé", relató y siguió: "Esto me cambió la vida, no solo porque conté con la ayuda de mi hermano y sobrinos nietos para modificarlo y arreglarlo, sino porque tengo una excelente relación con todas las vecinas. Somos como una gran familia".





Otra de las que también se animó a contar su historia fue Cristina Rosales (52). La mujer, oriunda de Villa Minetti, se instaló en el lugar hace un año y medio.





"Fue aceptada pese a no cumplir la edad, porque sí reúne el resto de los requisitos", remarcó la presidenta de la asociación civil, al tiempo que puntualizó que "es uno de los casos excepcionales que se consideró, al igual que el de las mujeres que se mudaron con sus hijas".





A su turno, consultada sobre cómo llegó al lugar, Cristina comentó que lo conocía porque su madre había vivido allí y detalló: "Yo hace un tiempo tuve un accidente que me impide mover bien un brazo y desde entonces la vengo remando. Si bien soy enfermera y aún puedo ejercer en forma particular, los ingresos que tengo de una pensión me resultaban escasos para pagar un alquiler, por lo que entrar al hogar me fue muy significativo".





"Acá yo soy la que hace asado los domingos y además la que voy y vengo por todas las casas", contó y cerró: "Me hice amiga de todas y me encanta. El hogar es un espacio ideal para mujeres solas, nos complementamos muy bien, en respeto y comunidad".









Pioneros





Para finalizar, Marina Scheggia Rivero comentó que los fundamentos bajo los que fue creado el hogar Pía Unión de San Antonio, que se basan en otorgarles a sus beneficiarias un espacio de contención social, respetando su individualidad, hoy son fomentados en Europa.





"Estamos felices de seguir el legado que se propusieron sus impulsores hace 80 años, de ver la vigencia que tiene el proyecto, e invitamos a quien se quiera acercar a conocernos que se contacten y en las medidas de sus posibilidades también nos ayuden a continuar y solventar esta obra", concluyó.





Por más datos e información contactarse al teléfono: 0342 - 155124950.