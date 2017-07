Una bendición: las primeras trillizas de Vera que nacieron en Santa Fe

foto trillizas.jpg Gentileza Radio EME 96.3

las trillizas de vera.jpg Gentileza Radio EME 96.3

Celeste como el cielo, radiante como el sol... así fue la bendición que recibió la mamá de las primeras trillizas de la ciudad de Vera que nacieron el 5 de mayo en la capital provincial.Ella es Celeste Velázquez, tiene 29 años y una hija de 5. Es oriunda de Esperanza y desde sus primeros meses de vida vive en el norte de la provincia, en Vera. Nunca imaginó, pese a toda la sorpresa y desconcierto que le ocasionó la noticia de la llegada al mundo de las trillizas (Arellys, Bianca y Ángela), que se iba a sentir "bendecida por Dios"."Esto es una verdadera bendición, porque la verdad que no busqué el embarazo; me las mandó Dios, nunca en mi vida me imaginé que iba a tener tres criaturas de una sola vez", sostuvo con una sonrisa despampanante en el rosto Celeste Velázquez a los micrófonos de Radio EME."Tuve un embarazo de riesgo, los médicos me decían que podía llegar a perder a una de mis hijas, e inclusive me informaron que mi vida estaba también en peligro. Yo sufro de hipertensión y durante el embarazo me hacía controles cada semana. Mi obstetra ya me había indicado que vaya buscando especialistas tanto en Reconquista, como en Rosario y Santa Fe", continuó agregando la flamante mamá de las trillizas verenses.Vale destacar, que la maternidad del hospital de Vera está suspendida desde 2016, producto de la muerte de un bebé por nacer, un caso que conmocionó a la provincia y que puso en alerta a las autoridades del Ministerio de Salud de Santa Fe.Las trillizas nacieron en la semana 32 de gestación y apenas llegaron al mundo fueron asistidas con oxígeno por la falta de desarrollo de algunos de sus órganos vitales. Recién dos de ellas pudieron salir de Neonatología la semana pasada, pero una de ellas continúa internada esperando por los brazos y el afecto de su madre. Arellys nació con 1,290 kg., Bianca con 1,330 kg. y Ángela (que aún está en Neonatología) con 855 gramos."Yo soy muy católica y creyente. Estoy segura que a las trillizas me las mandó Dios. Puse todo en manos de él y fue así que nacieron sanas y hoy están bien. Ahora a trabajar mucho para criarlas y nunca dejar que les falte nada", finalizó Celeste Velázquez, la mamá soltera de las trillizas que nada la va a detener para brindarle todo su amor a sus hijas.