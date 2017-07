Una plantita de cannabis creció en la plaza principal de Rafaela

Una planta de cannabis sativa de unos 20 centímetros de alto apareció entre otros plantines de flores en un cantero de la plaza central de la ciudad de Rafaela . El hallazgo se viralizó en las redes sociales provocando las más diversas reacciones, desde muchos que se lo tomaban con humor, a otros que se mostraban indignados.





Un transeúnte que pasaba por la plaza 25 de Mayo de Rafaela notó cómo el pequeño tallo y unas pocas hojas de la plantita de marihuana asomaban entre otras flores de colores del cantero, desafiando las heladas de los últimos días. Incluso llamó la atención que germinara y se desarrollara en condiciones climáticas tan adversas como las actuales.





Esta persona desconocida sacó una foto y publicó su hallazgo en las redes sociales, que se viralizó vertiginosamente.





El lugar donde creció, presumiblemente de semilla, es altamente transitado y a la vista de todos, a pocos metros de donde se erige el busto que recuerda a Mariano Moreno, el Juzgado Federal y el propio municipio.





Se supone que la germinación fue producto de una humorada de alguien que arrojó allí semillas de cannabis, o que se haya tratado de un extravío.





La noticia generó algunos comentarios jocosos como el de un lector del Diario Castellanos, de Rafaela, que relacionó el episodio con el hecho de que Uruguay desarrolla clubes de cannabicultores y vende el producto en farmacias: "Nuestra ciudad, de modo poco convencional, ha dado un paso adelante, por algo siempre lideramos cuestiones como el comercio exterior".





La revista local Palpitar publicó la noticia en Facebook e instantáneamente le contestaron con diversos ánimos. "La mayoría despertó. Qué nadie toque esa planta!!!! Ya voy para allá. Yo me encargo de sacarla!!!! Jajajaja", escribió un lector con humor. "Yo buscaría por el lado de algún vivero, no será que se le traspapelaron unos plantines de un gran negocio nnnmmmmm hay que pensar que los pobres hombres lo plantaron sin conocer bien de qué se trataba mezcladitos con los demás plantines", dijo otro con desconfianza. No faltaron tampoco los escandalizados: "Sáquenlos y listo. Esto es cualquier cosa. Rafaela cada vez peor", descerrajó otro lector del medio digital.