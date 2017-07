Vecinas de Villa del Parque solicitan la construcción de una Casa de la Mujer

Un volante en la vereda de Pasaje Vecinal 4255 cambió la vida a Noelia que se detuvo para entrar a buscar ayuda cuando volvía de buscar a los nenes de la escuela. Con angustia, comenzó a destildar los ítems de una lista para identificar si se es víctima de violencia de género.





Cumplía con todas: Celos y control excesivo, descalificación, humillación y crítica corrosiva, manipulación y presión a través de diversos medios (económicos, emocionales, vinculares), vacío e indiferencia afectiva intencional, violencia, agresividad, amenzas, tener vínculo acotado con otras personas que no sea la pareja, entre otros.





"Las mujeres vienen a la casa de la CCC en Villa del Parque - donde funciona la mesa Ni Un Pibe Menos - para buscar una salida a la violencia que sufren", comienza a explicar Anita Pellegrini, militante de la Corriente Clasista y Combativa.





La mesa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes con adicciones a tener un lugar productivo y colaborativo en la sociedad. Realizan talleres ocupacionales de costura, panadería, serigrafía, manualidades y distintos espacios para el desarrollo de actividades culturales y artísticas. En el lugar pasan 250 personas por semana, entre los talleres, la copa de leche y el merendero.





Pero además, la casa se convirtió en un lugar donde recurren todos los vecinos del barrio, ya sea para dar una mano como para buscar contención o aprender un oficio. Madres y jovenes llegan para encontrar herramientas para emanciparse y pedir asistencia en casos de violencia de género.





"Lo que se repite es el caso de muchas mujeres a las que su pareja no la deja trabajar porque le dice que no sirve para nada. Pero vienen acá aprenden a coser o a cocinar y se empiezan a dar cuenta que no es así y que están viviendo una situación de violencia de género", dijo Graciela Cueva a UNO Santa Fe.





"En los últimos meses los casos aumentaron. Nosotras pensamos que tiene que ver con el desempleo. Muchos de los hombres del barrio son obreros contratados con trabajos que funcionan por temporadas. Como muchos no encuentran nada, están mucho tiempo en sus casas y aparece la violencia", explica Pellegrini.





Cuando la mujer busca ayuda para dejar de vivir en la violencia, se encuentra sin lugar a los que recurrir. Lo que debería ser un proceso liberador para el crecimiento y desarrollo de la independencia, se convierte en una odisea por la supervivencia.





Con grupos de Whatsapp, con agendas organizadas entre los vecinos, con vehículos prestados resguardan la vida de las mujeres que denuncian, que fueron amenazadas, que tuvieron que llevar a sus niños al hospital más de una vez, que empezaron a trabajar o estudiar.





Aquellas madres que tienen su vida en riesgo por enfrentarse al miedo de los hombres que pierden poder, hoy buscan un lugar de contención para protegerse a sí mismas y a sus hijos.





"Si bien sabemos que está la Casa de la Mujer, la realidad es que está atestada y no alcanza. A nuestras compañeras les han propuesto mudarse a localidades vecinas, pero eso es muy difícil ya que quedan solas con hijos en un lugar donde no conocen a nadie y no tienen trabajo", describe Cueva. Y agrega: "Es importante tener en cuenta que no se trata solo de las mujeres de este barrio, sino tambien de otros que están cerca como Villa Oculta, Barranquitas, etc.".





Es por estos motivos que las militantes del barrio Villa del Parque solicitan la construcción de la casa de la mujer. Para esto, solicitan a la ciudadanía acercarse a firmar para llevar el reclamo a las autoridades. Aquellos interesados en colaborar con la causa también se pueden comunicar a través de este facebook.