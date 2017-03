Vecinos de barrio Fonavi se organizaron para tapar un gran pozo

Este jueves, vecinos de barrio Fonavi (entrando a Los Troncos), se organizaron para trabajar sobre una calle en la que se formó un gran pozzo que impide la circulación de vehículos.





Una de las vecinas dijo a UNO Santa Fe que han presentado los reclamos correspondientes "dos reclamos: el 14117 - 2017 (solicitud de maquinaria vial) y el 14118/2017 (falta de recolección de residuos)", indicó.





calle.PNG



Además contó que "salimos con unos vecinos a arreglar la cuadra. Hasta una de las vecinas, que es una señora mayor". "Desde hace un año que la cuadra está así. Por el paso del camión de la basura se fue haciendo un pozo hasta que ya no se pudo transitar", señaló.





"Pedimos que lo arreglen sobre todo porque hace una semana que no pasa el basurero, y no nos queda otra que juntarla en un lugar y quemarla. Nos parece incoherente porque habilitan la política medioambiental para que no te den la bolsita en el súper pero no arrglan la calle para que puedan a pasar a buscar la basura".





Esta semana



Finalmente, agregó que "necesitamos una excavadora. Sabemos que por el Plan Abre hay máquinas en la zona. Por eso no entendemos por qué no pueden habilitar una solo para estos cien metros que afecta a cerca de diez familias. Hay gente grande, como la señora de la foto, que puede llegar a necesitar un ambulancia por ejemplo", culminó.