[Video] Automovilistas enojados con los peatones de San Martín que cruzan en rojo

No será el primer semáforo para peatones pero sí el primero que será necesario respetar; debido a la cantidad de peatones que transitan por la peatonal San Martín. "Falta educación e información", dijo un florista de la zona, y agregó: "Los que vienen caminando no lo respetan; tendrían que cobrarle una multa. Está bien que se enojen los automovilistas".





"Perdón, perdón, no vi el semáforo", le dice un muchacho que venía caminando y que debió apurar la marcha para que un auto no lo atropelle. "Es que no me acostumbré todavía", añadió.





Puede ser que sea una falta de costumbre respetar un semáforo peatonal, algo que quizás sea habitual en ciudades como Capital Federal, Rosario o hasta en la ciudad de Paraná





Los automovilistas que transitan por calle La Rioja se muestran molestos cuando el semáforo les da paso (enciende la luz verde) pero deben frenar la marcha para dar paso a los peatones, quienes no deberían cruzar porque el semáforo se encuentra en rojo.





Además de la luz verde, una chicharra anuncia que quienes vienen caminando por calle San Martín tienen vía libre para atravesar calle La Rioja. Dura cerca de 18 segundos. En los últimos cuatro segundos, la luz comienza a ser intermitente (como el semáforo de automóviles) y al mismo tiempo la chicharra comienza a sonar en forma intermitente, anunciando que el paso de peatones está a punto de terminar para dar paso a los automovilistas que vienen por calle La Rioja. Estos, disponen de 22 segundos aproximadamente para cruzar la peatonal santafesina

































"No ves que el semáforo está en rojo", le dice un taxista y le levanta la mano (en forma de reclamo) a un peatón que vienen caminando. Con el objetivo de regular el tránsito entre los peatones y el tránsito vehicular en el microcentro, comenzó a funciones el semáforo de calle La Rioja y San Martín