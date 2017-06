Villa del Parque: una pérdida inundó la canchita de los chicos del barrio

La vecinal Villa del Parque publicó en las redes sociales imágenes de cómo esta un espacio verde donde un grupo de chicos juega al fútbol y tras la rotura de un caño de la red cloacal se llenó de agua. Se trata de un terreno ubicado al costado de la vía, en Pasaje Irala y José Díaz donde hay una boca de registro perteneciente a la obra y es uno de los tantos lugares donde se ven los inconvenientes que está teniendo la concreción de este proyecto que ya tendría que estar terminado.





villa del parque 2.jpg







Es por eso que el reclamo de la institución no es solo por este lugar sino porque la obra de extensión de la red cloacal ya tendría que estar concluida y no solo que no es así sino que además presenta algunas fallas como esta y que cada vez que llueve se anegan las calles en sectores donde antes no sucedía. Entonces el pedido es hacia la empresa, en este caso es Mundo Construcciones SA, para que finalice las tareas y sobre todo corrija todas las deficiencias.

Según los vecinos, la obra debería haber estado concluida en mayo del año pasado. Ellos no critican el proyecto sino las roturas que se hicieron en las calles y que aún no fueron reparadas. Vale destacar que 700 familias se conectarán a la red. Las tareas son financiadas mediante el Plan Abre de Municipio y Provincia. En este sentido, desde la vecinal contaron que por ejemplo hay veredas que tienen los pozos abiertos y hay zanjas que son un peligro. Con ansiedad los que viven en Villa del Parque esperan poder conectarse a la red.





El único lugar

Según dicen desde la vecinal este sector que amaneció ayer con agua es el único espacio verde donde el grupo de Fútbol Club Villa del Parque entrena. Se trata de una escuelita de fútbol que formaron dos jóvenes y trabajan con cientos de chicos del barrio y de sectores aledaños. "Es por la perdida de agua en una de las cámaras con tapa que está en ese lugar y que pertenece a la obra de cloacas. ¿A quién reclamar?", así reza el posteo que hicieron en facebook





villa del parque 3.jpg







El reclamo lo hicieron a la empresa y hoy trabajadores recorrieron el lugar, pero no pudieron hacer mucho porque las condiciones climáticas no se lo permitieron. En realidad le dijeron a los vecinos que lo habían reparado, pero deberán esperar a que el terreno seque después de la lluvia para corroborarlo. "Esta obra viene trayendo a diario problemas y molestias para los vecinos: caños que pierden; calles destruidas, entre otras. Ahora es la inundación de la canchita de fútbol sobre Pasaje Irala, a la entrada al barrio contra las vías. Desde la Asociación Vecinal Villa del Parque reclamamos que se solucione este problema en forma urgente", expresaron en las redes sociales.