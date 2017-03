Villagra: "Volver a lo manual, al uso de la imaginación, funciona"

En 2015, la muestra"El mundo según Mafalda", ideada y realizada por el Museo de los Niños Barrilete de la ciudad de Córdoba, fue visitada por miles de santafesinos y visitantes que llegaron a la ciudad, y desde esta semana aquellos que no tuvieron oportunidad de conocer la propuesta, tienen una nueva chance.

El Centro Cultural 12 de Septiembre es el escenario elegido por el municipio de Santo Tomé para tomar contacto nuevamente con los eternos personajes creados por Joaquín Salvador Lavado, conocido por su firma en las viñetas como Quino.

Sabina Villagra es quien hace más de 22 años pensó desde Córdoba un espacio en el que los chicos puedan interactuar, tocar, jugar y aprender, y organizó paralelamente desde Barrilete, exposiciones participativas con obras de artistas, como el mencionado Quino, María Elena Walsh, Pablo Bernasconi, Liniers, Isidro Ferrer, Milo Lockett, Chanti y Antonio Seguí.

Con motivo de la inauguración de "El mundo según Mafalda", Diario UNO mantuvo una charla con Villagra sobre los comienzos de Barrilete y las motivaciones detrás del proyecto. Habló también de las políticas culturales en la provincia y dijo que "Santa Fe es precursora en la forma de hacer las cosas".

—¿Por qué se mantienen vigentes los personajes creados por Quino?

—Creo que Quino, su cabeza, su genialidad, reside justamente en eso. En haber podido trabajar con estereotipos. Vos lo planteás desde el lado de la actualidad, pero también tiene que ver con lo personal. Son como dos líneas de lectura. La actualidad, porque plantea problemas universales. Quino supo captar esto de la paz y la guerra, y las cuestiones cotidianas pero, por el otro lado, magistralmente pudo diseñar Mafalda y las personas que la acompañan, que son sus amigos y familia, y puso en ellos características de cada uno de nosotros. Entonces, eso hace que uno no deje de reconocerse todo el tiempo. En las formas de pensar, en las formas de ver el mundo. Es como que exprimió los estereotipos humanos y los puso en sus personajes. Entonces, siempre te vas a reconocer en algún punto con uno o con otro y con los temas que le importan al hombre. Es decir, captó grandes temas y lo hizo de una manera tan genial que creo que ahí reside la genialidad y el aporte cultural valioso que hizo Quino.

—¿Qué se llevan consigo las personas que visitan la muestra?

—No sé muy bien con qué se van, pero si sé con qué quisiera que se vayan. Con mucha curiosidad para que después tengan ganas de ir corriendo a tener un libro de Mafalda en su casa. Motivar, es muy simple. Es simplemente encender la llama de la curiosidad y de tener ganas de. En este caso de leer Mafalda, en otros casos de utilizar la pintura, o agarrar una madera vieja y tratar de construir algo. Es como una línea que trabajamos desde Barrilete, y que tiende a ser como una puerta de entrada, o una ventanita. Aprender a mirar de otro lado y que eso genere curiosidad para después ir a buscar lo que ya está hecho. Los libros, las pinturas, los museos, existen, pero a veces no tenemos el incentivo para ir a buscarlos.

—Por algunos de los artistas que han participado de las muestras, ¿es como una búsqueda de tu propia infancia?

—A veces es inevitable querer transmitir lo vivido. Pero también reconocer que lo vivido tiene mucho de vigencia. Que se puede seguir usando. Hay un prejuicio de que lo viejo ya no sirve en esta época, y es totalmente rescatable y está a la vista. Cada cosa que proponemos que tiene que ver con lo simple, con volver a lo manual, al uso de la imaginación, funciona. Particularmente en mi infancia, teníamos muchos momentos de no hacer nada, cosa que ahora no existe. Eran momentos de ocio creativo. En ese momento, había mucho tiempo para la nada, y esa nada generaba cosas mágicamente.

—Muchos piensan que la tecnología no deja espacio para imaginación a los chicos, ¿cuál es tu visión?

—Nosotros en el museo seguimos manteniendo la línea de lo manual. No hemos hecho un cambio para adaptarnos a eso. No hemos incorporado tecnología digital para estar a la altura de los chicos, y funciona perfectamente. El chico que está todo el día con la tablet y con el teléfono, va a Barrilete, y juega como con arena. Creo que todas esas cosas no se pierden, lo que pasa es que les queda poco espacio. Con el uso de la tecnología, yo todavía no entiendo qué va a pasar con nuestras mentes y con nuestros hábitos, me parece que todavía no se puede ver la dimensión de lo que está pasando. Pero bueno, siempre tratamos de ofrecer y en este caso de las muestras, de la mano de referentes culturales, tratamos de ser el ancla a no perder ese hábito de poder descubrir que el propio quehacer nos aporta mucho.

—Por estos días muchos hablan de degradación educativa, de falta de interés, decaimiento cultural. ¿Qué piensa particularmente cuando se opina en estos términos de los más jóvenes? ¿Le parece atinado?

—Hay de todo un poco y culpas recurrentes. No creo que sea porque los maestros no sirven, o porque los niños están totalmente desinteresados. Yo lo que creo es que las buenas propuestas motivan y que tal vez, si a un docente le acercás un material y lo invitás a un módulo pedagógico en el que se sienta contenido, va a generar otra cosa. Y con los niños también pasa lo mismo. Es muy común que se diga, es para los chicos, hacelo así nomás. Pero, si es para niños tiene que ser doblemente bueno. Entonces, hay que buscar los detalles, porque los chicos son muy estéticos, y si se sienten en un lugar donde está todo muy cuidado, y muy pensado, se sienten muy bien y libres. Pero, hay como una idea de que los chicos no entienden demasiado, eso es muy común, incluso en las escuelas, y los jardines. Entonces, me parece que con cuidado, el decaimiento se puede detener.

—¿Cómo hizo para sortear las crisis o problemas que surgieron durante estos años en el país para seguir adelante con Barrilete?

—Es un tema bastante complejo, el Museo Barrilete es un espacio privado y yo siempre pienso que debería ser un espacio público, porque tiene muchas características bondadosas para que así sea. Pero bueno, nuestra realidad es esta, y es un espacio que se sustenta por todo lo que hacemos, desde vender una entrada para visitar el museo, las exposiciones temporales, todo ayuda a sustentar el museo. Y después de 22 años, hemos pasado muchísimas crisis. No es un proyecto fácil, pero tampoco imposible, somos un grupo de 20 personas que trabajamos en esto, y es posible con mucho trabajo y mucha pasión.

Muchos de los que trabajamos tenemos pasión de lo que hacemos, y creemos que es posible sostener un proyecto de este tipo en Argentina, donde la cultura es bastante mal tomada y, por lo general, está en manos del sector estatal. Así que tiene cosas que ojalá fueran diferentes, y que lo privado y lo público tuvieran una mayor comunión y que no sea mal vista; pero igualmente hemos avanzado en estos años en poder trabajar, que no es poca cosa, y poder trascender muchas crisis y muchas situaciones donde no fue fácil. Pero bueno, estamos y creo que por muchos años más.

—¿Desde el gobierno de Córdoba ha sido apoyada esta iniciativa?

—No, nosotros tanto desde el municipio como de la provincia, nunca hemos tenido reconocimiento, ni apoyo en 22 años, en los que pasaron muchos gobiernos. Pero a mí eso no me detiene, y es como que estoy aprendiendo a reconciliarme con mi ciudad.

Lo bueno es que creo en el proyecto y en que sirve, porque lo que no pasa en Córdoba pasa en todos lados. Por ejemplo, poder venir acá, o ir a Misiones, Jujuy y a otros países y trabajar con los gobiernos locales. Con la Secretaría de Cultura de San Pablo, con la Universidad de Guadalajara, hemos trabajado también en Chile, Costa Rica, y ahora vamos a Colombia. Es decir, creo que está bien, pero si Córdoba no considera que por ahí sería bueno mirarnos de otra manera, ya es un problema de ellos.

—Ha tenido contacto con todos los artistas expuestos, ¿qué rescata de esa experiencia?

—Los proyectos los armamos en conjunto, y todo lo que nosotros proponemos está supervisado, conversado, y acompañado por los artistas. Es una de las cosas más gratificantes que tiene este trabajo, de conocer personas. Yo respeto mucho a los artistas porque tienen una visión muy especial del mundo, y los que andamos en el día a día, a veces perdemos una determinada perspectiva. Que te presten esos lentes, para ver las cosas de una manera diferente es muy lindo. Me queda mucho de conocer personas excepcionales como Quino, que a mí me marcó muchísimo, porque en la vida había conocido una persona tan verdaderamente humilde como él. Me emocionó, porque no se la cree en absoluto, y no hay una falsa modestia, es de otro planeta.

También me marcó mucho haber conocido a María Elena Walsh, porque crecí con su obra. Verla, estar sentada con ella e intercambiar opiniones y que hiciera aportes también al proyecto, fue muy fuerte. Y después con artistas más jóvenes, contemporáneos, fue conocer a personas con una cabeza impresionante, con una mirada del mundo increíble, así que eso enriquece mucho el trabajo que uno hace y es invalorable.

—Hay cierta similitud respecto de lo que se intenta lograr en el museo, con cosas que se generan en Santa Fe, ¿cuál es tu opinión respecto de lo que se hace a nivel cultural en la provincia?

—Yo entiendo que son precursores en la forma de hacer las cosas. Lo que ustedes tienen acá, no es lo normal en ningún lado. Como santafesinos se tienen que sentir orgullosos de lo que tienen. Yo conocí el proyecto por el 2000, y cuando me reuní con la referente, que es Chiqui González, una gran pensadora y hacedora, entendí cuál era el camino que tenía que tomar. Para mí fue determinante conocer lo que se hace acá. Por esa época, nuestro museo ya tenía ocho años de trayecto, y veníamos con una línea de trabajo sobre la interactividad, pero conocer lo que hacían acá me aportó una dimensión diferente, así que fue muy valioso y fue determinante, de cómo yo de ahí en más pude ver las cosas.





"Es una excusa para hablar de muchas cosas"

Desde el miércoles se puede visitar en el Centro Cultural 12 de Septiembre, la muestra interactiva "El mundo según Mafalda", una de las actividades centrales del cronograma organizado por la Municipalidad de Santo Tomé para celebrar el día del santo patrono de la ciudad, Santo Tomás de Aquino. La exposición se presenta como una segunda oportunidad para aquellos que no pudieron visitarla en 2015, cuando desde el Concejo Municipal de Santa Fe se organizó su llegada a la Estación Belgrano. El entonces presidente del cuerpo legislativo, Leonardo Simoniello, fue quien la impulsó y particularmente el nexo para que "El mundo según Mafalda" llegue a Santo Tomé. En diálogo con Diario UNO, el concejal dijo que todas las actividades organizadas desde el Museo Barrilete son recomendables, no solamente la de Quino, y que particularmente "cada muestra tiene lo suyo". "Lo que tiene es un lenguaje y una forma de comunicar que llega a toda la familia y que involucra personajes, actores y muchos temas de la realidad", explicó Simoniello. "Creo que lo mejor que podemos hacer, para trabajar por una sociedad más inclusiva, más igualitaria y más comprensiva, es no olvidarnos de muchas cosas que estos historietistas nos han dado. En el caso de Mafalda, es una muestra para todo el mundo, donde los miembros de la familia van a encontrar una excusa para hablar de un montón de cosas", añadió. La muestra estará hasta el próximo 26 de marzo, y puede ser visitada con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 8.30 a 21 y los sábados y domingos de 15 a 22.