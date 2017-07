"Voy a descolgar cualquier cartel que tape al candidato del Frente Justicialista"

En la noche del jueves, el concejal del PJ Juan Cesoni e integrantes de su equipo de trabajo fueron sorprendidos por la policía descolgando cartelería de propaganda política , en avenida Freyre y Juan de Garay. Luego del relato de los hechos, fueron hasta la seccional 2da para dejar constancia de lo sucedido y la fiscal de turno, Yanina Tolosa pidió que se remitieran los 22 carteles sustraídos al Tribunal Electoral.





Ante esta situación, el edil justicialista aclaró que nunca estuvo detenido y "la fiscal Tolosa no tiene nada que investigar porque no hay ningún hecho que lo amerite", dijo. En diálogo con UNO Santa Fe, agregó que el equipo de campaña del actual senador "hizo un trabajo en toda la ciudad tapando cartelería de los candidatos de todos los partidos, sobre todo los del Partido Justicialista. Mi equipo de trabajo salió a desobstruir esos carteles y tengo imágenes de cómo estaban tapados".





Vale señalar que en los mismos postes también estaban colgados carteles del candidato por Cambiemos, Carlos Pereira.





Aclaró Cesoni que no hubo ninguna denuncia sino que los agentes pasaron de casualidad haciendo su trabajo de rutina por la avenida y al observar esa situación, se detuvieron. "Aprovechamos y les dimos los carteles, que la fiscal dijo que iba a remitir al Tribunal. Nosotros no estábamos descolgando y tirándolos, sino que los guardábamos para llevarlos también al Tribunal. Por eso fuimos a la (seccional) 2da. Cumplimentamos el acta, entregamos los carteles y nos fuimos porque no había ningún delito por lo tanto no hubo detención ni hay nada para investigar", detalló Cesoni.





Más adelante dijo: "Lo hicimos y aclaro que lo seguiremos haciendo porque cada vez que vea un cartel de Emilio Jatón , de Carlos Pereira o de cualquier candidato tapando un cartel del candidato del Frente Justicialista lo vamos a bajar, lo voy a hacer yo en persona como lo hice anoche, no tengo ningún problema. Soy un militante, lo hago desde los 15 años, no se me cae nada por bajarme a descolgar un cartel o decirle a mis propios compañeros que ni se les ocurra tocar un cartel del adversario que lo colocó legítimamente".





Campaña intensa

Ante esta situación contó que el equipo de Jatón se comunicó con él para pedirle disculpas, y aprovechó para invitarlo (a Jatón) a que "instruya a su equipo de campaña para que no hagan más eso y que si hay carteles que están tapando a otro candidato que los descuelguen". En esta línea, Juan Carlos Cesoni aclaró. "Si veo más carteles que están tapando los del Frente Justicialista los voy a descolgar porque no tiene nada de malo que yo haga eso, no es un delito. Es más, lo llamo y le aviso que se lo saqué y que vaya y lo ponga en otro lado".





Aprovechó también para anticipar que el partido va a hacer una presentación ante el Tribunal Electoral. "Están los apoderados trabajando en eso, con toda la documental y las fotografías que tenemos elaborando la denuncia porque esto no puede seguir pasando, ni con nuestro partido ni con ninguno. Es una falta de respecto y una falta a los principios democráticos", expresó el concejal de la ciudad.





Además contó que va a preparar y a presentar un proyecto de ordenanza para que se regule la campaña que incluye cartelería en columnas, tomando como ejemplo el caso de la ciudad de Rafaela . "En esa ciudad se sortean, entonces cada candidato tiene determinada cantidad de columnas y además se compromete después de la campaña a remover ese material. La idea es que no ocurra lo que pasa hoy, que en una columna hay varios carteles y uno tapa al otro",detalló.





Antes de terminar el concejal Cesoni quiso aclarar que "la relación con Emilio (Jatón) es la mejor, no tengo ningún tipo de problemas y entendemos que él no manda a su gente, al equipo de campaña a tapar carteles, sino que los ponen y a veces los alambres se aflojan y se bajan y así uno tapa al otro, es algo normal", de todas maneras volvió a reiterar que "vamos a seguir sacando los que tapen a nuestros candidatos".