Este jueves en horas del mediodía, un grupo de familiares y amigos de Pablo Cejas, asesinado a balazos en barrio Yapeyú, se hizo presente frente al Juzgado Federal en un reclamo de justicia.





Luego de ser recibida por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, Nancy Scarfone, viuda del efectivo policial, dialogó con UNO Santa Fe y reclamó por Justicia y por el esclarecimiento del asesinato de Pablo Cejas.





Embed







"Nos reunimos con los jueces, pero ellos no nos pueden ayudar en lo que venimos a buscar. Puntualmente quiero el esclarecimiento del asesinato de Pablo, se habló también sobre denuncias que Pablo tenía sobre narcotráfico y me dijeron que ya se trabajó en esas denuncias, pero no me pueden dar las respuestas que yo quiero. Entonces tendré que dirigirme a otros lugares, pero los días pasan, las semanas pasan, no hay detenidos, no hay información del fiscal, no hay nada", indicó Scarfone.







"Después de la reunión con Pablo Farías, ellos quedaron en reunirse conmigo en la semana y eso no sucedió, no me llamaron, no pasó nada. En definitiva yo no tengo información de nada, de cómo están trabajando, de que datos tienen, no tengo noticias de nada, yo estoy en la nada todavía", continuó agregando la viuda del efectivo policial brutalmente asesinado.





Scarfone 2.jpg







"Yo no tengo miedo, lo único que quiero es justicia por Pablo, que detengan a los que le metieron 21 tiros a Pablo y de ahí a la cabeza mayor, que caiga quien tiene que caer. Hoy no tengo ninguna respuesta, no hay respuestas, salgo igual, salgo vacía, salgo de la misma manera que la noche que me avisaron que me mataron a mi marido", subrayó.







"Tengo custodia, hoy mi vida está algo alterada, obviamente, tengo muchas cosas que hacer, busco respuestas por muchos lugares y no las tengo, me tengo que mover yo y me voy a seguir moviendo hasta tener las respuestas que tengo que tener, hasta que se haga justicia y caiga quien tenga que caer", aseguró Nancy.







Con respecto a la marcha, Scarfone fue contundente: "Me siento acompañada, pero yo vuelvo a casa sola, ese es el tema, acá puedo estar acompañada, pero después no tengo a nadie. Los jueces fueron muy amables, pero no tienen ninguna respuesta para darme".





Scarfone 3.jpg







"El siguiente escalón al que voy a dirigirme es para ver si el señor Nessier me llama y me de muchas aclaraciones porque no tuve más contacto. Fue para declarar las últimas horas de vida de Pablo y después me llamaron por el famoso audio de ocho meses, que no es un audio sino una llamada, fueron las únicas veces que hablé con ellos. Buscaré otros lugares donde dirigirme, para tener respuestas pero no voy a parar, eso seguro", sostuvo Scarfone.





"No todos los policías son iguales, siempre lo aclaro, hay muchos que quieren laburar, pero hoy muchachos les mataron un compañero, les mataron un camarada y el que lo conoce sabe muy bien lo que era Pablito, que él iba por todo, sabía quien vendía acá, quien lo hacía allá, tenía todo detallado y lo que me pasa ahora es que me están investigando la causa los enemigos, lo está haciendo la policía y él tenía miles de denuncias contra la policía, entonces en qué estoy. Si alguien de la federal podría hacerse cargo de esta investigación estaría buenísimo, estaría más tranquila, voy a tratar de sacarla y voy a seguir porque no puede ser que no haya un solo detenido, es un trabajo muy bien hecho, son 21 disparos y no hay ningún rastro, no hay nada", finalizó.