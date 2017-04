El gobierno quiere discutir pero no aumentará la masa salarial para los docentes

El gobierno provincial no dará marcha atrás con el descuento de los días de paro ni modificará la propuesta salarial que le realizó a los docentes. El gobernador Miguel Lifschitz expresó: "La posibilidad de destrabar este conflicto está en manos de los gremios docentes".





El mandatario realizó declaraciones a Radio Amanecer ayer, antes del acto por el 2 de abril, y remarcó que "hemos tenido una actitud diametralmente opuesta a lo que hizo la provincia de Buenos Aires, o el Gobierno nacional en este punto. Convocamos a paritarias sin piso y sin techo, sin descalificaciones al gremio y con diálogo. Creemos que es la mejor oferta del país".





Por su parte, el ministro de Gobierno Pablo Farías dijo hoy que "la provincia ha hecho el máximo esfuerzo de oferta salarial. Por eso, en general, todos los trabajadores del Estado la han aceptado, menos los docentes".





En ese sentido detalló que el descuento se realizaría sólo sobre el paro del miércoles porque el jueves es un paro general nacional y no habrá transporte público de pasajeros. Además comentó que aún no hay fecha para la nueva convocatoria a la mesa paritaria pero que se esperará a que pasen las medidas de fuerza. "Podemos seguir discutiendo alternativas pero no mayor incremento de la masa salarial porque es el límite que tenemos", explicó Farías.





Respecto al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el ministro de Gobierno dijo que hay un compromiso de la Nación para actualizarlo –desde el año pasado está en 1.200 pesos no remunerativos–, aunque aún se desconoce cuándo y en qué porcentaje. "Pretender que la provincia se haga cargo también del incremento de ese fondo es pretender que transfiramos inversamente. O sea que con recursos provinciales se cubra una responsabilidad de la Nación", evaluó el funcionario.









No habrá más ofrecimientos





El domingo, antes del anuncio del descuento de los días de paro,Lifschitz fue consultado en Reconquista sobre sus impresiones respecto al conflicto. "No podemos seguir haciendo nuevos ofrecimientos, el gremio docente no tiene otra chance que aceptar la propuesta, no nos vamos a correr del techo, porque sino esto sería poco equitativo con el resto de los gremios estatales".