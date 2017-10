Nación invierte más de $ 37 millones para ampliar la Estación de Bombeo N°5

El intendente José Corral, acompañado por el secretario General, Carlos Pereira, encabezó el acto de apertura de sobres correspondientes a la licitación para la ampliación de la Estación de Bombeo N° 5. El proyecto, que será financiado por el Gobierno nacional, tiene por objetivo aumentar la capacidad de bombeo total para evitar que el reservorio llegue a su máxima capacidad de almacenamiento y así soportar los aportes pluviales provenientes de las cuencas Israel y Las Flores, a partir de la construcción de los desagües Espora y Larrea."La obra es una repotenciación de la Estación de Bombeo Nº 5, la que permite evacuar el agua de lluvia del reservorio que está detrás del hipódromo", señaló el Intendente y agregó: "Por eso estamos aquí, y agradecemos a las autoridades del Jockey Club que nos alojaron para mostrarle a los vecinos dónde va a estar ubicada. Porque ésta es una de las tantas obras de desagüe que no se ve, porque además, está del otro lado de la circunvalación y ni siquiera va a afectar la circulación. Pero son tan importantes porque hacen que el agua corra y que cada vez tengamos menos problemas".Con un presupuesto oficial de $ 37.640.259, y un plazo de ejecución de 6 meses, la empresa Ángel Boscarino Construcciones SA ofertó realizar los trabajos por la suma de $ 49.793.830; mientras que por su parte la firma Automat Argentina SA, cotizó la obra en $ 53.762.160,77 De la apertura de sobres, que se concretó en la sede del Country del Jockey Club Santa Fe, participaron también el secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de la Ciudad, Felipe Franco; el concejal Carlos Suárez, el presidente de la entidad anfitriona, Carlos Morcillo; así como vecinos de la zona.Luego, José Corral explicó que "la construcción que estamos realizando actualmente de los desagües Espora -con fondos nacionales- y el Larrea -con fondos provinciales-, que abarca toda una cuenca donde viven unas 70.000 personas, de los barrios San Martín, San José, Piquete entre otros; va a hacer que el agua llegue más rápido a este reservorio y cuando el río este alto y no podamos sacar el agua por las compuertas y sea necesario bombear, entonces vamos a necesitar más capacidad de bombeo".En este sentido destacó que "esta, prácticamente, nueva estación de bombeo que va pegada a la Nº 5, va a permitir más que duplicar, casi triplicar la capacidad de bombeo actual cuando estén compradas todas las bombas". En ese punto, puntualizó que la licitación incluye un grupo de total de bombas previsto para instalar, por lo cual "cuando esté terminada esta obra, ya habrá un aumento significativo de la capacidad de bombeo". Actualmente, la Estación cuenta con una capacidad de bombeo total de 5.48 m3/s, lo que equivalen a 20 millones litros por hora. Según los estudios hidrológico-hidráulicos realizados, en un futuro requerirá elevar esta cifra a 17.4 m3/s, algo más de 62 millones de litros por hora.En relación a las ofertas económicas, José Corral manifestó que se va a "estudiar las propuestas para ver si esta ayuda que nos da el gobierno nacional nos permite realizar la obra, mientras se terminan los conductos troncales y así poder completar las obras de desagües en este sector, que como está conectado con el resto del sistema de reservorios, indirectamente beneficia no solo a la zona norte, sino también todo el sector oeste. Así, Santa Fe está cada día mejor preparada para las lluvias intensas y para estos eventos que sabemos, además, que con el cambio climático van a ser cada vez más frecuentes y agudos. Por eso siempre decimos que no hay que cantar victoria, porque siempre quedan cosas por hacer, pero esto es un paso más", sostuvo el mandatario.Por su parte, el secretario General, Carlos Pereira puso de relieve el trabajo "codo a codo, junto al gobierno de la Nación. Estamos hablando de obras que son de montos altísimos y no están al alcance del presupuesto municipal. Por eso es tan importante este compromiso de Nación, no sólo en la ciudad de Santa Fe, sino en todo el país, con este formidable plan de infraestructura y de obras que se está poniendo en marcha".En esa línea sostuvo: "Tenemos, además, un compromiso del presidente Mauricio Macri de seguir trabajando en este sentido. Por eso, nos hemos comprometido en estos días con José Corral, a que en los próximos dos años vamos a dar inicio a todas las grandes obras hídricas que nos están faltando, para completar todos los grandes desagües troncales de la ciudad".Pereira remarcó la importancia de estas obras estratégicas en materia hídrica, que "nos permiten completar toda una etapa. Nos va a quedar un largo camino, porque hay que avanzar con cordón cuneta, pequeños entubados y otras obras complementarias, pero lo vamos a poder hacer en un futuro con presupuesto municipal. Pero hoy , esta ayuda de Nación resulta fundamental para que podamos tener una ciudad mejor preparada, por la cual venimos trabajando todos estos años".El proyecto a ejecutar en la Estación de Bombeo Nº5 consta de la ampliación de la cámara de distribución de caudales, recintos para la ubicación de equipos de bombeo, un canal de descarga de bombas hacia la cámara de descarga existente, una playa de maniobras, un acceso vial y ampliación de sala de operación, transformadores y arrancadores. La estructura de la Estación de Bombeo se diseñó en un solo módulo.Además, se prevé ingresar y egresar de la Circunvalación por la calzada más cercana al Río Salado proveyéndola de carriles de cambio de velocidad. Los vehículos pueden tomar dicha calzada, provenientes de la ciudad de Santa Fe, en el intercambiador de calle Estado de Israel. En este caso el proyecto contempló dos playas de maniobras. Una al sur para acceder a la motobomba con la grúa y otra para vehículos de menor porte, para acceder a la estación, dependencias y zonas de descarga del puente grúa.Actualmente, la Estación de Bombeo Nº 5 dispone de cinco bombas y una motobomba, con una capacidad de bombeo total de 5.48 m3/s, lo que equivalen a 20 millones litros por hora. La misma trabaja sobre un reservorio con un área de aportes de 970 hectáreas, que recibe los excesos generados por la cuenca Flores e Israel y el área de aportes directos al mismo. Los troncales de la cuenca Flores, Camino Viejo a Esperanza y de la cuenca Israel, calle Estado de Israel se unen en una alcantarilla que descarga directamente en este lugar.De acuerdo a los estudios hidrológico-hidráulicos realizados, la capacidad de bombeo requerida de la EB5 es de 17.4 m3/s, lo que significa que se va a más de 62 millones de litros por hora. Por lo tanto, a las bombas existentes se adicionarán cuatro electrobombas sumergibles y tres bombas verticales. La descarga en esta ampliación se realiza a través del conducto por gravedad existente, que permite almacenar el agua pluvial sin bombear para niveles del río Salado menores o iguales a los 13 metros IGM, lo que representa una permanencia del 62 por ciento del tiempo.