Nancy Cejas, esposa del policía asesinado: "Y los jefes de mi marido, ¿dónde están?"

Nancy Cejas, esposa del agente, expresó a UNO Santa Fe que ninguna autoridad del gobierno o de las fuerzas policiales se acercaron a la familia para expresar condolencias o llevar tranquilidad en cuanto a su seguridad. En un momento de profundo dolor, la mujer se desplomó y expresó a viva voz: "Ahora soy yo la que tengo que seguir por él, tengo que seguir por él. Quiero justicia".









Sobre los últimos días del policía, la mujer dijo que "en el último tiempo me decía que donde él estaba no era para él, él amaba la calle. Pero no me habló de nuevas amenazas". Además, enfatizó: "No descarto que a Pablo esto le haya pasado por algo que denunció, algo estaba por pasar con la causa por las denuncias que hizo". Y declaró: "Necesito que las autoridades me escuchen y me expliquen en la cara qué pasó. No recibí ningún llamado. Los jefes de mi marido, ¿dónde están?".





El cadáver de Cejas fue hallado pasadas las 23.30 del lunes en inmediaciones de la calle Neuquén al 6400. Según la autopsia, el cuerpo tenía 21 heridas provocadas por arma de fuego. La mayoría ubicadas en la zona del tórax y en el cráneo.









Durante la ceremonia, familiares del agente comentaron a UNO que desconocen qué pasó las horas previas al crimen. "Se manejan muchas versiones en el barrio, todas muy distintas unas de otras. Habrá que esperar para saber. Esperamos que no quede en la nada, necesitamos justicia".





Con respecto a la custodia que tenía Cejas, detallaron que consistía en tres llamadas durante todo el día: una a la mañana, una a la tarde y otra por la noche. Según Nancy, "siempre estuvieron con nosotros. Los custodios me informaron lo que pasó".



















Los restos de Pablo Cejas, el suboficial de la Policía de Santa Fe que figuraba en el sistema de Protección al Testigo del Ministerio de Seguridad provincial por haber denunciado a colegas por nexos con el narcotráfico y que fue asesinado a balazos en el barrio Yapeyú, son velados en Sentir -25 de Mayo y Suipacha- con la presencia de familiares, amigos y excompañeros de trabajo. Su cuerpo será inhumado el miércoles a las 9.40 en el Cementerio Municipal.