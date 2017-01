Santoro: "La mitad de los consumidores de videojuegos son mujeres"

El 30 de diciembre del año pasado, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA)anunció a través de redes sociales la elección de las nuevas autoridades para el período 2017/2018. Martina Santoro se convirtió así en la primera mujer en presidir la entidad que nuclea a numerosos estudios de todo el país. Martina es cofundadora y CEO de OKAM, uno de las empresas gamer más prestigiosas de Argentina y de Latinoamérica y participó activamente desde 2010 en numerosos proyectos de la asociación.





Recién asumida, en su charla con Diario UNO habló de los desafíos que le tocará enfrentar como referente institucional del mundo de los videojuegos, de romper viejas percepciones respecto de la mujer en este ámbito, y de la importancia de Santa Fe y la región dentro del contexto país en el desarrollo de juegos.





—¿Qué significa para vos ser la primera mujer al frente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina?

—La verdad es que es una linda experiencia contar con el respaldo de tanta gente. Yo empecé a trabajar con ADVA hace cinco o seis años, que fue cuando empezamos a meternos en el mundo de los videojuegos con OKAM, el estudio que fundamos con mi socio en 2010, y fue gracias a la asociación que pudimos crecer un montón. ADVA nos ayudó a prepararnos mejor para los mercados, gracias a las misiones comerciales pudimos viajar a esos mercados, y formamos parte de muchas actividades que tenían que ver con ayudar a profesionalizar el sector. Después de todo este tiempo, y de haber podido sumar desde nuestro lado nuestro granito de arena, ayudar a coordinar algunos eventos como la ExpoEva que se hace todos los años en Buenos Aires, y participar en otras Eva que se hicieron en Mendoza, Córdoba, o Santa Fe, la verdad es que es algo de lo que me siento muy contenta de tener el apoyo y confianza para presidir la asociación.

"Se está empezando a contar historias que representan a más cantidad de la población" - Martina Santoro, presidenta de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos

—¿Cómo y cuándo comenzaste con el desarrollo de videojuegos?

—Nosotros arrancamos a trabajar originariamente como un estudio de animación, y todos los proyectos siempre tenían una pata de esos mundos que creamos. Esos personajes siempre desarrollaban parte de sus aventuras en un videojuego, o en un cómic. Fue bastante interesante cómo nos metimos en la industria porque cuando viajábamos a los mercados internacionales tenían que ver con la televisión o el cine, los productores nos decían que sabían cómo contar una historia en 90 minutos, para una película, sabían cómo venderla, cómo distribuirla, pero no sabían cómo hacer para desarrollar juegos, cómo venderlos y dónde hacerlo. Era una época en la que nadie tenía un Ipad, una época diferente. Parecía que no, pero nosotros veníamos con ese bagaje, sobre todo como consumidores, y veníamos investigando mucho esas plataformas. Entonces, los primeros proyectos siempre fueron relacionados a trabajar con estudios de películas animadas, para directores, productores, documentalistas. Así pudimos hacer el juego de Metegol, la película de Campanella, y después trabajamos con un cómic, publicado por Dark Horse Comics, que se llama Las aventuras de Dog Mendoza y Pizzaboy. Esos fueron nuestros primeros pasos en realizar juegos importantes, y la primera oportunidad más grande fue trabajar con Square Enix (Japón), la empresa que publicó Tomb Raider y Final Fantasy. Ellos vinieron a Latinoamérica y eligieron varios proyectos para desarrollar y publicaron finalmente "El último carnaval". Fue nuestro primer gran juego como estudio independiente que logramos publicar. Fue superimportante para nosotros poder salir con ese respaldo al mundo.





—¿Con qué otros mercados han trabajado?

—Nos dedicamos a hacer juegos siempre trabajando con esos distribuidores, con los publisher como si fueran coproducciones. Trabajamos con empresas de Alemania (Daedalic), con empresas en Inglaterra (Endemol), en una coproducción para el juego de Mr. Bean. Hemos trabajado también con empresas de Estados Unidos, y nos dimos muchos lujos a lo largo de nuestra carrera. La verdad es que fue una experiencia interesante, y sobre todo en este tiempo, ir formando este equipo que venía de otra industria, de la animación, y de los cómics, y tener que aprender a trabajar para juegos fue un desafío, pero ya van seis años y creo que el equipo nunca trabajó mejor, con gente supercreativa que trabaja duro, y me parece que al fin estamos pudiendo hacer juegos que reflejan eso.





—¿Qué juegos te gustaban cuando eras más chica?

—La primera consola que tuvimos en casa fue un Family Game, y con mi hermano jugábamos al Mario, al Circus, y después más grande mis juegos favoritos fueron el Monkey Island, y el Donkey Kong que me parece que es una obra de arte, y otros juegos de consola que iban apareciendo o juegos de PC. Y hoy por hoy me gustan los juegos más indie, como el Journey, el Monument Valley, que es una belleza. También es interesante ver que, como ahora formamos parte de estos eventos, y somos jurado en muchos, nos estamos exponiendo a juegos que son un poco más experimentales, o más arriesgados, y hay cosas muy interesantes que están pasando. Hay juegos que están empezando a explorar nuevos territorios, y que son espectaculares, por ejemplo uno sobre la revolución en Irán, o como Firewatch, juegos que son increíbles, y es muy linda esa sensación de descubrirlos y que no se agotó todavía el medio, al contrario está como recién empezando, y está en plena expansión.





—¿Cuál es tu experiencia como mujer desarrolladora de videojuegos?

—Me parece que es un problema de percepción, porque la mitad de los consumidores de todo tipo de videojuegos son mujeres, desde juegos de consola hasta PC, Mobile, o lo que quieras. Es una percepción medio vieja, que antes porque publicitaban el Nintendo con una foto de varones, era cosa de hombres. Hubo mucha mala fama del nerd escondido jugando y la verdad es que todas mis amigas juegan videojuegos, toda la familia, mi mamá juega. Me parece que esa visión de que el consumidor es varón ya no existe más. Ya se entiende que la mitad somos mujeres. Lo que sí está cambiando, y que ahí sí somos minoría es el mundo del desarrollo. Los que estamos haciendo juegos, todavía somos menos, pero también está cambiando mucho, porque estamos en 2017, ya es hora de que cambie, y haya mucha más pluralidad de voces en los desarrollos. Entonces, hay juegos como el último de Starwars que lo escribió una mujer, que es una genia. Me parece que ese terreno se está empezando a equilibrar, y sobre todo me parece que va a ser cada día más diverso, que no va a ser una cuestión de si son hombres o mujeres, y ya se trata de un montón de cosas que son más importantes. De qué tipo de historias se representan, qué tipo de personajes se presentan en esos juegos. Ahora a los videojuegos los juegan abuelos de 80 años, bebés, hombres y mujeres con cualquier orientación sexual o género. Me parece que ahora lo que está bueno es que se está empezando a contar historias que representan a más cantidad de la población. Entonces jugás al Last of Us y la protagonista es un chica gay, y es muy importante que eso esté en un videojuego tan popular como ese. Me parece que ya era hora, y está pasando en todas partes, en el cine, en las series y hay cambios que era hora que llegaran.

"Santa Fe uno de los polos de videojuegos más importantes del país" - Martina Santoro, presidenta de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos

—Durante los últimos años la industria de videojuegos se fue expandiendo, ¿cuál es la perspectiva para este año que está comenzando?

—Esperamos poder seguir construyendo. Yo estoy contenta con la gestión anterior de ADVA que apoyó mucho a la industria nacional y también con el gobierno anterior, y en ese aspecto, me parece que el nuevo gobierno tiene la intención de seguir apostando al sector y ayudando a desarrollarlo más. Este año tenemos muchas actividades y con el apoyo de Nación, Cancillería, y la Municipalidad estamos trabajando en misiones comerciales. De hecho ahora hay una convocatoria a empresas de la región que estén interesadas en participar de un mercado como la Game Connection. Estamos trabajando fuerte para empezar a invertir en capacitaciones y en traer más gente a la industria, porque necesitamos gente joven que tenga ganas de trabajar, y necesitamos también más chicas que se unan. Vamos a tener unas cuantas acciones también para ayudar a comunicar mejor la existencia de estas profesiones, para que sepan que existe, y que se puede trabajar de eso en Argentina. Así que estamos contentos, y tenemos muchas pilas para seguir sumando en 2017 a la industria.





—El año pasado se realizó por primera vez en Santa Fe un capítulo local de la ExpoEva. ¿La idea es que esta iniciativa tenga continuidad?

—La verdad es que estoy muy orgullosa de la comisión directiva anterior de ADVA que hizo un trabajo muy fuerte de federalización. La asociación creció mucho, y tenemos empresas que están representadas en distintos capítulos en varias provincias, no solo está Santa Fe, sino Mendoza, Córdoba, Tucumán, y ahora abrió un capítulo nuevo en Misiones. El plan de este año es apoyar todos estos eventos, y darles más fuerza, porque la verdad es que es maravilloso ver el excelente trabajo que están haciendo las empresas allí y ver la cantidad de gente interesada en sumarse a la industria. Entonces digo, no va a ser solo darle continuidad, sino que es el año perfecto para seguir haciéndola crecer.





—Dentro del contexto país, ¿cómo observás a Santa Fe y la región?

—La verdad es que es uno de los polos más importantes. El trabajo que estuvieron haciendo en la región es impecable en distintos aspectos, las universidades, los institutos, y el trabajo de la Tecnológica fue en eso muy importante para hacer crecer a esa comunidad de la cual el día de mañana no solo van a salir los recursos humanos que necesitamos para las empresas, sino las mismas empresas que empiezan de cero y que salen de la universidad y empiezan como compañeros que se juntan para trabajar un proyecto, o que han decidido comenzar una start up, o participar en un concurso. Es una provincia en la que se dan subsidios para el desarrollo, y la verdad que haber visto a todos estos actores trabajando en conjunto para hacer de Santa Fe uno de los polos más importantes del país es algo de lo que tenemos que estar todos muy orgullosos. Hay empresas que están exportando su trabajo al mundo entero, y me parece que todos los argentinos tenemos que estar muy orgullosos.