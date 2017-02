¿Se acabó la amistad? Florencia de la V y Federico Bal ni se hablan

Eran amigos. Se supieron respaldar mutuamente en situaciones muy difíciles que cada uno vivió en el último tiempo. Inclusive, a partir de la empatía entre ambos, muchos sospechaban que los unía algo más que una amistad. Sin embargo, todo llegó a su fin y hoy Florencia de la V y Federico Bal ocupan veredas enfrentadas, a tal punto que el diálogo estaría roto.

La información fue revelada este lunes en exclusiva por Adrián Pallares, en Desayuno Americano, quien contó que "según gente del elenco (ambos protagonizan 'Sálvese quien pueda', en Carlos Paz) no se dirigen la palabra más allá del escenario, donde son altos profesionales".

"En este momento no tienen ningún tipo de vínculo, ni en redes sociales ni personal, no van a comer", agregó Pallares, quien remarcó un detalle no menor: luego del accidente automovilístico que Florencia protagonizó el pasado jueves en las afueras de la ciudad cordobesa, Federico no se pronunció.

Al respecto, Ailén Bechara, movilera de Desayuno y compañera de elenco de ambos, pareció querer tomar algo de distancia del asunto para no agigantar la polémica, aunque en ningún momento desmintió que las diferencias entre ambos existen.

"Desde afuera siento que está todo bien. Yo entiendo que Fede, tal vez, no esté viniendo mucho a cenar con nosotros porque los lunes viaja siempre a Buenos Aires. Trabaja mucho y por eso no se suma a las cenas que siempre hacemos", expresó.

Fuente: AméricaTV